Marcela Reyes confirmó que sí envío polémico mensaje a B-King y aclaró la razón

La muerte de B-King continúa generando conmoción en el país. Marcela Reyes, exesposa del cantante, se pronunció luego de ser señalada en varias ocasiones, debido a un mensaje que le envió al artista meses antes de su fallecimiento.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre el polémico mensaje que recibió B-King antes de su muerte?

Meses atrás, Marcela Reyes estuvo en el centro de la polémica luego de revelar en televisión nacional que Bayron Sánchez, conocido como B-King, le había sido infiel con Karina García. Sus declaraciones desataron una serie de rifirrafes públicos entre ambos artistas que, con el tiempo, derivaron en una delicada situación por la que hoy la señalan tras la muerte del cantante.

Marcela Reyes aparece de nuevo en redes tras muerte de B-King/Canal RCN

En una reciente entrevista con Univisión, Reyes explicó que su intención al enviar el polémico mensaje era calmar los ánimos y pedirle a B-King que dejara de dar entrevistas y menciones sobre el tema. No obstante, la referencia a su actual pareja encendió las alarmas en el artista, quien terminó haciendo una denuncia pública que la puso en el ojo del huracán.

La DJ aclaró que el mensaje sí fue enviado desde su celular, tras ser redactado junto con su equipo de trabajo, pero recalcó que su único propósito era frenar la escalada del conflicto. “Yo le hacía saber a él que ya tenía una relación en ese momento. El mensaje era súper cordial”, afirmó.

¿Marcela Reyes está dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer la muerte de B-King?

Así mismo, Marcela Reyes dejó claro que está dispuesta a colaborar con la justicia tanto mexicana como colombiana para lograr esclarecer los hechos sobre la muerte de Bayron Sánchez, B-king.

Marcela Reyes es la exesposa del fallecido cantante B-King | Foto del Canal RCN.

Incluso, mencionó que ella era una de las principales interesadas en que todo esto lograra esclarecerse, ya que le estaba trayendo problemas serios en su vida cotidiana y en la de su hijo.

