Marcela Reyes compartió un inquietante mensaje tras confirmar que blindó toda su casa

La reconocida empresaria y DJ colombiana Marcela Reyes sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un inquietante mensaje días después de que revelara públicamente las medidas de seguridad que había tomado en su casa para proteger su vida y la de su familia.

¿Cuál fue el inquietante mensaje que Marcela Reyes compartió en sus redes sociales?

Marcela Reyes compartió en las últimas horas una fotografía suya junto a un inquietante mensaje, justo después de haber confirmado que había decidido blindar toda su casa y autos.

Marcela Reyes confirma que su habitación tiene ahora una puerta blindada. (Foto Canal RCN).

Junto a una fotografía suya compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la empresaria compartió una frase en la que destacó su confianza, resiliencia y capacidad de liderazgo ante las adversidades:

“lánzame a los lobos y me verás liderando a la manada”

Aunque el mensaje generó curiosidad entre los internautas, varios de ellos aplaudieron a la empresaria por no permitir que los problemas y adversidades la afectaran y que por el contrario decidiera sacar de estas experiencias algo positivo.

¿Por qué Marcela Reyes blindó toda su casa?

Vale la pena destacar que este mensaje fue compartido en sus redes sociales poco después de que revelara públicamente que había decidido blindar toda su casa, luego de que una predicción realizada por la vidente Alexandra le generara preocupación sobre su vida.

Marcela Reyes revela que instaló una puerta blindada en su habitación. (Foto Canal RCN).

Según explicó Marcela Reyes, estas palabras le causaron pánico, y por tal razón tomó la decisión de blindar toda su casa.

"Me dio muchísimo pánico, yo amo a Dios y es él el único que tiene la última palabra, pero también soy consciente de que hay personas que tienen dones especiales (...) inmediatamente empecé a blindar puertas de la casa, organicé el sistema de seguridad, mi otra camioneta la mandé a blindar, sí tomé medidas", expresó en su momento.

Por lo pronto, Marcela Reyes ha continuado compartiendo contenido en sus redes sociales relacionado con su vida laboral.