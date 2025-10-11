Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes compartió un inquietante mensaje tras confirmar que blindó toda su casa

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al compartir inquietante mensaje tras manifestar temor por su vida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Impactante: Marcela Reyes comparte sus razones tras blindar su hogar
Marcela Reyes revela mensaje inquietante tras blindar toda su casa. (Foto Canal RCN).

La reconocida empresaria y DJ colombiana Marcela Reyes sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un inquietante mensaje días después de que revelara públicamente las medidas de seguridad que había tomado en su casa para proteger su vida y la de su familia.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el inquietante mensaje que Marcela Reyes compartió en sus redes sociales?

Marcela Reyes compartió en las últimas horas una fotografía suya junto a un inquietante mensaje, justo después de haber confirmado que había decidido blindar toda su casa y autos.

Puerta blindada en la habitación de Marcela Reyes: así lo reveló
Marcela Reyes confirma que su habitación tiene ahora una puerta blindada. (Foto Canal RCN).

Junto a una fotografía suya compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la empresaria compartió una frase en la que destacó su confianza, resiliencia y capacidad de liderazgo ante las adversidades:

“lánzame a los lobos y me verás liderando a la manada”

Aunque el mensaje generó curiosidad entre los internautas, varios de ellos aplaudieron a la empresaria por no permitir que los problemas y adversidades la afectaran y que por el contrario decidiera sacar de estas experiencias algo positivo.

Artículos relacionados

¿Por qué Marcela Reyes blindó toda su casa?

Vale la pena destacar que este mensaje fue compartido en sus redes sociales poco después de que revelara públicamente que había decidido blindar toda su casa, luego de que una predicción realizada por la vidente Alexandra le generara preocupación sobre su vida.

La habitación de Marcela Reyes ahora cuenta con puerta blindada
Marcela Reyes revela que instaló una puerta blindada en su habitación. (Foto Canal RCN).

Según explicó Marcela Reyes, estas palabras le causaron pánico, y por tal razón tomó la decisión de blindar toda su casa.

Artículos relacionados

"Me dio muchísimo pánico, yo amo a Dios y es él el único que tiene la última palabra, pero también soy consciente de que hay personas que tienen dones especiales (...) inmediatamente empecé a blindar puertas de la casa, organicé el sistema de seguridad, mi otra camioneta la mandé a blindar, sí tomé medidas", expresó en su momento.

Por lo pronto, Marcela Reyes ha continuado compartiendo contenido en sus redes sociales relacionado con su vida laboral.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Yina Calderón reveló la millonaria propuesta que le hizo La Liendra Yina Calderón

Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón habló por primera vez sobre la supuesta propuesta que le hizo La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Valeria Aguilar sacó a la luz fotos de su pasado MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, enternece al sacar a la luz cómo lucía cuando pequeña y hacer emotiva confesión.

Lo más superlike

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”