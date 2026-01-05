Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez impactó con sorpresiva reacción a la revelación de Sara Uribe para La casa de los famosos

Tras confirmarse que Sara Uribe se suma a la tercera temporada, Manuela Gómez dio de qué hablar tras compartir su opinión.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Manuela Gómez y Sara Uribe posando a la cámara.
Manuela Gómez reaccionó al ingreso de Sara Uribe a La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Este lunes 05 de enero, se conoció la identidad de una nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, una revelación que, como era de esperarse, ha generado una de reacciones por parte de los más fieles seguidores del formato.

A través de su cuenta de Instagram, en donde Sara Uribe acumula millones de seguidores, dio a conocer de manera oficial que será parte del selecto grupo de participantes de esta tercera temporada.

"Estoy lista para esa nueva aventura en @lacasadelosfamososcolombia1 del @canalrcn. Vamos a volver a hacer historia. ¿Me acompañan?", escribió Sara en su más reciente post en su cuenta personal.

¿Cómo reaccionó Sara Uribe tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Además del impacto que causó la noticia en plataformas digitales, una de las participantes que fue confirmada hace algunas semanas, también decidió pronunciarse para dar a conocer su opinión frente al sorpresivo anuncio.

Se trata de Manuela Gómez,quien se unió a las voces que celebraron su llegada al reality de convivencia y dejó ver lo emocionada que se encuentra de saber que estarán en la misma competencia.

"Me encanta está súper noticia, te deseo muchas bendiciones en este proyecto y adentro nos vemos pronto para darla toda como en el pasado", escribió Gómez en los comentarios.

Y es como Manuela, han sido decenas de internautas los que ha expresado su absoluta aprobación con el anuncio de Uribe como habitante confirmada, y por supuesto, se han mostrado ansiosos y expectantes por lo que se viene.

Manuela Gómez posando a la cámara.
Esto dijo Manuela Gómez sobre el ingreso de Sara Uribe a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Quiénes son hasta ahora los participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026?

Junto a la empresaria paisa, se encuentra un grupo de famosos con amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento que, al igual que la antioqueña prometen dar mucho de qué hablar al interior de la casa y generar mucho contenido, ellos son:

  • Manuela Gómez
  • 'Campanita'
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Juanse Laverde
  • Alejandro Estrada
  • Renzo Meneses
  • Beba
  • Jay Torres
  • Juan Pala
Sara Uribe posando a la cámara.
Manuela Gómez rompió el silencio tras confirmación de Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

Es importante recordar que, además de los revelados por el jefe para esta tercera edición, también estarán aquellos que fueron elegidos directamente por medio de votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Alexa Torrez, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Tebi Bernal.

