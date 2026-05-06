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¿Manuela Gómez confirmó ruptura con Nicolás Arrieta? Esto dijo la joven

Manuela Gómez rompió el silencio en redes sociales y reveló si es cierto que terminó con Nicolás Arrieta.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.
Manuela Gómez reveló si terminó con Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

En los últimos días, en redes sociales han empezado a circular fuertes rumores que apuntan que Nicolás Arrietahabría terminado con su actual pareja, Manuela Ortiz, lo anterior a raíz de la aparente ausencia del creador de contenido junto a su novia.

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Precisamente, debido al interés que el tema ha generado ante la posibilidad de que la pareja haya puesto fin a su relación, en las últimas horas, la misma Manuela decidió poner fin a los rumores al publicar una fotografía junto a Arrieta.

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Todo surgió luego de que la joven hiciera una publicación en su cuenta de TikTok, plataforma en la que aparece con frecuencia, y en la que, como es habitual, quiso presumir ante su comunidad, el outfit que eligió en esa oportunidad para cumplir con sus compromisos del día.

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Sin embargo, uno de sus seguidores quiso aprovechar este espacio para preguntarle Manuela qué tan cierto es que ya no está con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia. "¿Terminaste con Nico?", le escribieron, por lo que ella no dudó en responder lo siguiente: "Que yo sepa no".

Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia.
Manuela Gómez desmintió rumores de ruptura con Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

Junto al texto, la ya mencionada fotografía en la que se puede apreciar con detalle que, contrario a lo que se dice en redes, Nicolás y Manuela están juntos y mejor que nunca.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y su novia Manuela Ortiz?

En medio de los comentarios, hubo quienes detallaron que los ojos de Manuela se veían un poco llorosos, haciendo entender con sus palabras que quizás no estaría pasando por un buen momento, no obstante, una vez más, ella decidió aclarar que la apariencia de sus ojos se debía a que no había dormido muy bien la noche anterior.

Cabe señalar que, desde la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia, la relación del exparticipante con la joven se hizo mucho más pública, esto luego de que fuera ella la persona que ingresó al reality durante la dinámica de 'congelados', espacio en el que en televisión nacional, la mujer le reiteró su amor y su apoyo al polémico influencer.

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