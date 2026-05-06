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Luisa Castro rompió el silencio sobre el ‘hate’ que recibe y lanzó contundente mensaje, ¿a La Liendra?

Luisa Castró se cansó y se pronunció sin filtros tras ser los fuertes señalamientos que ha estado recibiendo en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Castro habló del hate que recibe en redes sociales.
Luisa Castro habló del hate que recibe y muchos recordaron a La Liendra. (Fotos: Freepik, AFP y Canal RCN)

Luisa Castro, pareja sentimental de Westcol, decidió pronunciarse tras los malos comentarios que ha estado recibiendo en redes sociales sobre su ex pareja La Liendra.

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¿Qué dijo Luisa Castro sobre las críticas que recibe en redes sociales?

En un video que compartió en sus redes sociales, Luisa Castro aseguró que entendió que cualquier persona que esté expuesta en internet, ya sea muy famosa o no, en algún momento de su vida va a recibir comentarios negativos.

La creadora de contenido explicó que esto ocurre con cualquier persona que tenga una vida pública o que decida compartir parte de su día a día en redes sociales.

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Incluso, mencionó que este tipo de situaciones no solo le ocurren a ella, sino también a grandes figuras internacionales en las que nombró Justin Bieber y Karol G, entre otros famosos que, según comentó, también reciben críticas constantemente.

Luisa Castro habló del hate que recibe en redes sociales.
Luisa Castro habló del hate que recibe y muchos recordaron a La Liendra. (Foto: AFP)

Mientras hablaba sobre el tema, aseguró que actualmente muchas personas están enfocadas en encontrar defectos en los demás y que, en ocasiones, no les gusta ver felices a otras personas.

Todo surgió luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Allí, varios usuarios le manifestaron que no entendían por qué recibía tanto “hate” en redes sociales, pues consideraban que no había hecho nada malo para merecerlo.

Ante esto, Luisa compartió la reflexión sobre la importancia de no tomarse los comentarios de manera personal.

“Uno no debe tomarse nada personal. Uno sabe lo que uno es. Pueden inventarse lo que sea, pueden hablar lo que sea”, expresó mientras hacía una seña con la mano insinuando que era mejor guardar silencio.

¿Qué más reveló Luisa Castro sobre su vida en redes sociales?

En otra de sus historias, Luisa Castro dejó claro que las redes sociales no reflejan completamente cómo es ella en realidad.

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Según explicó, varias personas cercanas le han pedido que muestre más aspectos de su personalidad, pues consideran que quienes la siguen no conocen realmente cómo es fuera de las redes.

Luisa Castro habló del hate que recibe en redes sociales.
Luisa Castro habló del hate que recibe y muchos recordaron a La Liendra. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que recientemente Luisa Castro estuvo en medio de la polémica luego de ser señalada de robar a su expareja, La Liendra. Incluso, el creador de contenido decidió pronunciarse públicamente para desmentir algunas versiones que estaban circulando.

Tras la publicación del video, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos volvieron a mencionarle a La Liendra y a otras de sus exparejas.

 

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