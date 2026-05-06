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Karola Alcendra rompió el silencio sobre cuál es su verdadero vínculo con Eidevin López: ¿son pareja?

Karola Alcendra confesó en Buen Día, Colombia si es novia o no de Eidevin López tras reciente dedicatoria en video.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karola Alcendra rompió el silencio sobre cuál es su verdadero vínculo con Eidevin López: ¿cuál?
¿Cuál fue la confesión que hizo Karola Alcendra sobre Eidevin López? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los detalles que demostró al ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Sin duda, el paso de Karola en el reality acaparó la atención mediática por todos los sucesos que demostró a lo largo de la competencia, en especial, por el vínculo que demostró tener con Eidevin López, con quien generó una gran variedad de opiniones.

Por su parte, Karola fue entrevistada este viernes 5 de mayo por parte de los presentadores de ‘Buen Día, Colombia’, del Canal RCN, Enel que hizo varias confesiones, en especial, por su vínculo sobre Eidevin López.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Karola Alcendra sobre Eidevin López?

Es clave mencionar que una gran variedad de internautas ha estado bajo la expectativa sobre cuál es el vínculo que tiene Karola Alcendra con Eidevin López, después de todo lo que vivieron en La casa de los famosos Colombia.

Karola Alcendra rompió el silencio sobre cuál es su verdadero vínculo con Eidevin López: ¿cuál?
Esto dijo Karola Alcendra sobre Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Karola ha generado una gran variedad de opiniones tras la reciente entrevista que tuvo en ‘Buen Día, Colombia’, en el que los presentadores le preguntaron sobre cuál es el vínculo que tiene con Eidevin López, pues, fue honesta y expresó lo siguiente en medio del reciente video musical que compartieron:

“Eso me encantó, mira, qué bonito cuando alguien te demuestra que quiera ayudarte a crecer, entonces, me ha encantado ese apoyo, llegamos a un millón de reproducciones en un día. Él es el protagonista porque es mi paracaídas. Esta canción ya existía, pero quise dedicársela a él”, expresó Karola en la entrevista.

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¿Karola confirmó que es pareja de Eidevin López o no?

Karola Alcendra rompió el silencio sobre cuál es su verdadero vínculo con Eidevin López: ¿cuál?
Esto dijo Karola sobre Eidevin López en Buen Día, Colombia. | Foto: Canal RCN

Otra de las preguntas que les hicieron los presentadores a Karola en ‘Buen Día, Colombia’, fue acerca de si es pareja de Eidevin en medio de la dedicatoria que le hizo. Sin embargo, anunció que por el momento se están conociendo y que no son pareja:

“Yo necesitaba regresar a a la realidad un poco, también, quería conocerlo fuera de cámara, pues, fuera de ella, ha sido mejor todavía. Él es muy caballero. Igual, todavía no somos pareja, toca conocernos primero, pues, dos meses no es suficiente para conocer a una persona”.

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