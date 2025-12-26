Manuela Gómez aguantó las lágrimas por difícil situación con su hija: "Me siento mal"

La influenciadora Manuela Gómez se mostró afectada porque reveló que se encuentra en Estados Unidos, pero debe viajar a Colombia y no va a volver a ver a su hija.

¿Qué pasó con la hija de Manuela Gómez, participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez va para La casa de los famosos Colombia 2026. La exprotagonista de novela ha manifestado que espera entretener en el reality del Canal RCN, pero eso trae detrás sacrificios, como, por ejemplo, no verá a su pequeña hija.

En historias de Instagram, la influencer se sinceró con sus seguidores y manifestó lo nostálgica que se encuentra. De acuerdo con Manuela Gómez, regresa a Colombia y su hija se queda en Estados Unidos unos días más, mientras ella termina de empacar y demás para La casa de los famosos.

Manuela Gómez es confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

Cabe mencionar que Manuela llega a Medellín, donde vive, pero luego debe estar en Bogotá. El estreno del reality del Canal RCN es el próximo lunes 12 de enero de 2026.

"En este momento me siento mal, súper triste, no sé cómo voy a afrontar esa situación de estar alejada de mi hija. Yo me iba a quedar unos días más en Estados Unidos compartiendo con ella, pero, pues, tengo que volver a Colombia sí o sí a terminar de organizar, solamente voy a tener unos pocos días", confesó Manuela Gómez.

Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Manuela Gómez no va a volver a ver su hija?

De manera conjunta, la creadora de contenido señaló que lo difícil es que cuando su hija regrese a Medellín, ella ya estará en Bogotá. Lo que significa que no la volverá a ver, así lo relató aguantando las lágrimas porque pronto llega el Año Nuevo.

"La despedida va a ser aquí y va a ser súper difícil montarme como en ese avión, Dios santo que me dé muchas fuerza en mi corazón, en mi mente", expresó la participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Queda por esperar si Manuela Gómez sube contenido de despedida con su hija Samantha o lo hará de manera reservada.