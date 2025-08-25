Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mánager de Karina García generó incertidumbre al pedir oraciones por la influenciadora

El mánager de Karina García sorprendió a los seguidores de la influenciadora al pedir oraciones por ella.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
mánager de Karina García solicita oraciones por la influenciadora
El mánager de Karina García sorprende al pedir oraciones por la influenciadora. (Foto Canal RCN).

Deiby Colorado, mánager de Karina García, sorprendió a los seguidores de la influenciadora al pedir oraciones para ella, pocos días después de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufriera un accidente durante sus entrenamientos de boxeo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el accidente que sufrió Karina García mientras entrenaba boxeo?

En los últimos meses, Karina García se ha mostrado enfocada en sus entrenamientos de boxeo, de cara a su enfrentamiento con la influenciadora mexicana Karely Ruiz en el evento Stream Fighters 4, que se realizará el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Mánager de Karina García pide oraciones por la influenciadora y genera preocupación
Fans reaccionan al pedido de oraciones de Karina García por parte de su mánager. (Foto Canal RCN).

No obstante, en los últimos días sufrió un accidente que le dejó un gran morado en el rostro. Esto ocurrió mientras entrenaba sin los clásicos guantes de boxeo y, en su lugar, utilizaba pesas, una técnica que, al parecer, sirve para ganar fuerza en los brazos y perfeccionar los g*lpes contra su contrincante.

Artículos relacionados

Sin embargo, al no tener la experiencia suficiente, la influenciadora terminó golp*ándose en la parte superior del rostro. Así mismo, pese a que mostró intenciones de acudir a urgencias, se desconoce si realmente lo hizo.

¿Por qué el mánager de Karina García pide oraciones para la influenciadora?

Luego de este incidente que quedó registrado en video, Deiby Colorado, mánager de Karina García, fue consultado por los seguidores de la influenciadora durante un en vivo sobre cómo veía el avance de la mujer en sus entrenamientos de boxeo, sorprendiendo con una inesperada respuesta.

Seguidores comentan el peculiar pedido de oraciones de Karina García por su mánager
Mánager de Karina García genera curiosidad al pedir oraciones por la influenciadora. (Foto Canal RCN).

Y es que el Colorado se limitó a opinar al respecto y por lo contrario pidió a los internautas oraciones para la creadora de contenido, generando no solo risa entre los presentes, sino también una gran incertidumbre entre los seguidores de la influenciadora, quienes han apoyado a la mujer en este importante proceso en el que esperan termine con la victoria.

"¿Cómo veo a Karina para el enfrentamiento? Muy bien, enfocada... Oren, oren mucho, muchachos".

Sin duda alguna, el comentario del mánager dejó entre risas e incertidumbre a los seguidores de Karina García, quienes continúan apoyando a la influenciadora en este importante proceso.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra como host digital en La casa de los famosos Colombia 2025. Ornella Sierra

Ornella Sierra sorprendió con revelación sobre su situación sentimental, esto dijo

La creadora de contenido Ornella Sierra, se mostró sincera al compartir cuáles son sus planes a futuro.

Beéle le mandó dura indirecta a Cara Rodríguez Talento nacional

Beéle le lanzó pulla sobre sus hijos a su ex Cara Rodríguez: “Mi abuela va a conocer a sus nietos”

Beéle se refirió a la polémica de su ex, Cara Rodríguez y sus hijos en medio de una transmisión en vivo y dejó dura indirecta.

Hospitalizan a Vicky Hernández: ¿qué se sabe de su estado de salud? Talento nacional

Hospitalizan a Vicky Hernández: esto se sabe sobre su estado de salud

La actriz Vicky Hernández fue hospitalizada en las últimas horas por complicaciones de salud: esto se sabe.

Lo más superlike

Belinda y Bad Bunny Belinda

Belinda y Bad Bunny sorprenden bailando juntos en concierto | VIDEO

Belinda sorprendió al aparecer en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, donde ambos protagonizaron un baile.

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!

Equipo naranja gana el reto de campo con crema de leche en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Con resultado muy reñido el equipo naranja, liderado por Luisfer Hoyos, gana en MasterChef Celebrity

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia