Mánager de Karina García generó incertidumbre al pedir oraciones por la influenciadora

Deiby Colorado, mánager de Karina García, sorprendió a los seguidores de la influenciadora al pedir oraciones para ella, pocos días después de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufriera un accidente durante sus entrenamientos de boxeo.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Karina García mientras entrenaba boxeo?

En los últimos meses, Karina García se ha mostrado enfocada en sus entrenamientos de boxeo, de cara a su enfrentamiento con la influenciadora mexicana Karely Ruiz en el evento Stream Fighters 4, que se realizará el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Fans reaccionan al pedido de oraciones de Karina García por parte de su mánager. (Foto Canal RCN).

No obstante, en los últimos días sufrió un accidente que le dejó un gran morado en el rostro. Esto ocurrió mientras entrenaba sin los clásicos guantes de boxeo y, en su lugar, utilizaba pesas, una técnica que, al parecer, sirve para ganar fuerza en los brazos y perfeccionar los g*lpes contra su contrincante.

Sin embargo, al no tener la experiencia suficiente, la influenciadora terminó golp*ándose en la parte superior del rostro. Así mismo, pese a que mostró intenciones de acudir a urgencias, se desconoce si realmente lo hizo.

¿Por qué el mánager de Karina García pide oraciones para la influenciadora?

Luego de este incidente que quedó registrado en video, Deiby Colorado, mánager de Karina García, fue consultado por los seguidores de la influenciadora durante un en vivo sobre cómo veía el avance de la mujer en sus entrenamientos de boxeo, sorprendiendo con una inesperada respuesta.

Mánager de Karina García genera curiosidad al pedir oraciones por la influenciadora. (Foto Canal RCN).

Y es que el Colorado se limitó a opinar al respecto y por lo contrario pidió a los internautas oraciones para la creadora de contenido, generando no solo risa entre los presentes, sino también una gran incertidumbre entre los seguidores de la influenciadora, quienes han apoyado a la mujer en este importante proceso en el que esperan termine con la victoria.

"¿Cómo veo a Karina para el enfrentamiento? Muy bien, enfocada... Oren, oren mucho, muchachos".

Sin duda alguna, el comentario del mánager dejó entre risas e incertidumbre a los seguidores de Karina García, quienes continúan apoyando a la influenciadora en este importante proceso.