Mánager de B-King rompió el silencio sobre el contrato en México

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, se pronunció por primera vez sobre el lamentable fallecimiento del artista en México.

¿Qué dijo el mánager de B-King sobre el contrato en México?

El empresario señaló en entrevista para Testigo Directo que lleva 25 años trabajando en la industria musical y 20 de ellos los ha laborado en México con diferentes contratos al lado de grandes artistas como Carín León y Espinosa Paz.

Indicó que desde hace cuatro años estaba detrás de B-King para trabajar con él y tres meses atrás se reunieron, hablaron y acordaron trabajar juntos.

Indicó que todo lo que estaban haciendo para mejorar su imagen y crecer en redes sociales estaba funcionando, por lo que, el artista estaba bastante feliz.

¿Qué dijo el mánager de B-King a quienes le han lanzado acusaciones?

Luego de lo ocurrido, algunos internautas señalaron al mánager del cantante de estar involucrado en lo que le sucedió al artista, por lo que, este rompió el silencio al respecto.

"Está mal hecho señalar sin conocer, es muy fácil juzgar, pero si ellos estuvieran en mi lugar ¿qué harían? (...) ya estoy agobiando, cansado, no quisiera seguir en lo mismo", expresó.

Juan Camilo calificó este evento como la tragedia más grande en su vida.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a todos sus seguidores para que non dejen de soñar y luchen por eso que tanto quieren, tal y como él lo hará.

"Seguiré trabajando y esto seguramente me llevará a seguir más fuerte y a lograr más cosas para más personas", agregó.

Por ahora las autoridades correspondientes siguen investigando el caso, el cual se encuentra en fase de recolección de pruebas para para así poder dar con la verdad de los hechos.

Cabe destacar que, la Dj Marcela Reyes, exesposa del artista también se ha visto envuelta en dicha situación, por la que ha manifestado estar a disposición de los entes correspondientes para que se pueda esclarecer todo, señalando que no está dispuesta a cargar con una responsabilidad que no le corresponde.

De igual manera, ha dado a conocer cuánto amó al cantante, lo feliz que fueron y lo mucho que lo recordará.