Mánager de B-King reveló su hipótesis sobre lo que ocurrió antes de su muerte

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, reveló lo que pudo haber pasado en el gimnasio con el cantante.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego Toro, rompió el silencio y contó qué ocurrió durante la estadía del artista en México, además de revelar una hipótesis sobre lo que pudo haber pasado antes de su desaparición.

¿Por qué el mánager de B-King no lo acompañó al gimnasio el día de su desaparición?

En medio de su conversación con el periodista Rafael Poveda, el mánager de B-King explicó la razón por la que el día de la desaparición del cantante no lo acompañó al gimnasio. Esto, luego de que en redes sociales lo acusaran de dejarlo solo en un país que apenas estaba conociendo.

Manager de B-King
Manager revela detalles tras la muerte de B-King/Canal RCN

Gallego mencionó que, además de que no estaba dentro de sus responsabilidades como mánager el estar 24/7 con B-King, el gimnasio al que asistió el día de su desaparición quedaba a seis minutos de su hotel, además de que estaría en compañía de Regio Clown, quien vivía allí desde hace más de cinco años.

“Yo no soy ‘baby sister’, soy mánager. Yo hago negocios donde el artista puede crecer, yo consigo las fechas, pero yo no tengo que estar 24/7 con el artista”, sentenció.

¿Cuál es la hipótesis del mánager de B-King sobre lo que sucedió en el gimnasio?

Así mismo, reveló una hipótesis de lo que pudo haber pasado durante la estadía de B-King en el gimnasio, momentos antes de su desaparición junto al DJ Regio Clown.

Mánager de B-King se defiende de las críticas.
Camilo Gallego, Mánager de B-King, se defiende de las críticas en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Según palabras de Gallego, B-King siempre se caracterizó por ser una persona muy amigable, además de ambiciosa en el sentido de querer ser reconocido, especialmente si era en un país extranjero.

Por tal razón, cree que este día quiso socializar con personas del lugar, pues esto podría ayudar a crear una especia de voz a voz de su música y lo que hacía.

“¿Sabes qué creo que pasó en el gimnasio? Porque él tenía muchas ganas de conocer gente, de hacerse conocer rápido en México. Él era muy amigable, él conocía a alguien y a todo el mundo sea el que sea, fuera la de los tintos, el que barría, el dueño, a todos los trataba por igual. Entonces él tenía esas ganas de hacerlo real allá en México”

Por tal razón también mencionó que quizá al momento de pactar el almuerzo con estas personas con las que tenían una cita fue Regio quien le extendió la invitación, y él aceptó con este fin.

“De pronto, en ese momento en el que Regio le dijo: vamos a almorzar, el dijo: ¡vamos! Eso es lo que yo creo que pasó y ya el resto lo sabrán las autoridades”

