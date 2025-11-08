Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Yina Calderón presumió a su nuevo pretendiente: sería menor que ella

La mamá de Yina Calderón encendió las redes al presentar a su nuevo pretendiente, un joven que, al parecer, sería menor que ella.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mamá de Yina Calderón presume a su galán… ¡y sería menor que ella!
Nuevo pretendiente de la mamá de Yina Calderón sería más joven que ella. (Foto Canal RCN).

Merly Ome, mamá de Yina Calderón, sorprendió en las últimas horas a sus cientos de seguidores al presentar en cámara al que sería su nuevo pretendiente, quien llamó la atención de los internautas por su apariencia joven.

¿Quién es el nuevo pretendiente de la mamá de Yina Calderón?

Haciendo uso de sus redes sociales oficiales, Merly Ome compartió una noticia inesperada: un hombre estaría intentado conquistar su corazón. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de este curioso anuncio por parte de la madre de Yina Calderón fue la aparente diferencia de edad entre ambos.

Mamá de Yina Calderón presentó a su pretendiente, menor que ella
Mamá de Yina Calderón mostró a su pretendiente, con quien tendría diferencia de edad. (Foto Canal RCN).

Según comentó Merly, luego de enseñar el rostro de su pretendiente, este estaría haciendo méritos para ganarse su corazón por medio de visitas a su casa y obsequios como grandes cajas de chocolates.

"Tengo una visita y mira qué me trajo: chocolates, muchos chocolates como para un año, y me trajo almendras... Me está conquistando"

Posterior a esto, la mamá de Yina Calderón volvió a enfocar el rostro del hombre para para preguntarle sobre su afirmación en la que aseguraba que la estaba conquistando, obteniendo como respuesta que en efecto era así.

"Obvio, claro, conquistando a esta mujer hermosa... Estás hermosa"

¿Qué opina Yina Calderón sobre el nuevo pretendiente de su mamá?

Aunque Yina Calderón y sus hermanas no se han pronunciado frente a lo que piensan del nuevo pretendiente de su mamá, Merly Ome, la polémica influenciadora ha dejado claro su punto de vista frente a este tipo de situaciones muy claro.

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia manifestó que su mamá gustaba de hombres jóvenes y que en su mayoría debía “espantárselos” para que se aprovecharan de ella, pues al parecer su interés tenía doble intención.

Así es el pretendiente de la mamá de Yina Calderón, más joven que ella¿Te gusta este tipo de personalidad?
Conoce al pretendiente de la mamá de Yina Calderón, presuntamente más joven que ella. (Foto Canal RCN).

Por lo pronto, los seguidores de la influenciadora y sus hermanas tendrán que estar pendientes de si en algún momento deciden referirse al tema o si por el contrario harán caso omiso y evitarán involucrarse.

