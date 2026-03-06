Luz Dary, madre del reconocido creador de contenido Yeferson Cossio, llamó la atención de los internautas en las últimas horas por la forma en que reaccionó cuando una usuaria mencionó repetidamente a Jenn en uno de sus en vivo, sugiriendo la relación pasada con el influenciador.

¿Cómo reaccionó la mamá de Yeferson Cossio ante internauta que le mencionó a Jenn?

En la tarde del pasado jueves 5 de marzo Luz Dary, madre del creador de contenido Yeferson Cossio, realizó uno en vivo por medio de su cuenta oficial de TikTok para charlar con sus seguidores. Sin embargo, este se vio empañado por una internauta identificada en redes como ‘Catika’ que aprovechó el momento para intentar incomodarla.

Así reaccionó la mamá de Yeferson Cossio cuando una usuaria le nombró a Jenn. (Foto Canal RCN).

En repetidas ocasiones la mujer mencionó en los comentarios que le enviara saludo a Jenn, haciendo, al parecer, alusión a la expareja del creador de contenido Jenn Muriel, con quien él terminó en malas condiciones.

Aunque Luz Dary en un principio ignoró a la internauta, llegó un punto en el que decidió hacer frente a la situación y enfrentarla directamente frente a todos. En un principio le pidió que se fuera con su mala energía, pero al ver que no le hizo caso, procedió a insultarla cuestionando sus malas intenciones.

“Andáte con tu mala energía para donde tu familia, Catika chismes… Catika es una therian, si fuera therian sería un sapo”

Así mismo, la madre de Cossio mencionó que no estaba dispuesta a permitir que la intentaran incomodar en su propio espacio.

“Me quieren coger de parche, con mi nivel no puede, Catika, no mija… A la gente se le calla la boca con hechos, no con la boca, señores. Yo lo único que le digo es que a mí me cogen de parche y con mi nivel no son capaz, porque si usted quiere gozarme a mí, yo le doy argumentos para que me goce. Una de dos, o se ríe conmigo o se va ofendida”, comentó.

Posterior al tenso momento, Luz Dary decidió ignorar el tema y enviarle un abrazo a la internauta y le pidió que “cogiera juicio”.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la reacción de la mamá de Yeferson Cossio cuando le mencionaron a Jenn?

Al ver el tenso momento que estaba pasando en vivo, internautas conectados al live comenzaron a preguntar el por qué a la madre de Yeferson Cossio le molestaba que le mencionaran a Jenn, mientras que otros apoyaron a Luz Dary y le pidieron a la internauta que se saliera de la transmisión y dejara de ser “cansona”.