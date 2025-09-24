Mamá de Hugo García niega relación entre Isabella Ladera y su hijo

En los últimos días los rumores sobre un supuesto romance entre Hugo García e Isabella Ladera no han dejado de circular en redes sociales y en programas de entretenimiento.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

El peruano ha sido visto en varias oportunidades junto a la influencer venezolana, lo que despertó las sospechas de que entre ambos existía algo más que una amistad.

Sin embargo, la madre de Hugo, Fabiola Silva, decidió hablar públicamente para aclarar la situación sentimental de su hijo y frenar las especulaciones.

¿Qué dijo la mamá de Hugo García sobre Isabella Ladera y su relación con su hijo?

En entrevista con el programa América Hoy, Fabiola Silva fue clara y directa al momento de desmentir cualquier vínculo romántico entre su hijo y la modelo venezolana.

Según sus propias palabras, Hugo e Isabella solo son amigos y no hay nada más detrás de sus constantes apariciones juntos.

“No… Hugo no está en ninguna relación, son buenos amigos nomás. Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación. Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no una relación sentimental”, señaló.

La madre del modelo reconoció que ambos han sido vistos viajando juntos y compartiendo momentos, sobre todo después de la polémica que enfrentó Ladera. A pesar de ello, insistió una y otra vez en que no existe ningún romance.

“No, nada, no, nada, absolutamente nada, nada de nada”, agregó con contundencia.

Mamá de Hugo García aclaró que entre Isabella y su hijo sólo hay una amistad. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Quién es Hugo García, la posible nueva pareja de Isabella Ladera?

Hugo García es un modelo y chico reality que se hizo conocido en Perú por su participación en programas de competencia televisiva.

Con el paso del tiempo logró construir una carrera en el mundo del entretenimiento y también en las redes sociales, donde comparte parte de su estilo de vida saludable, entrenamientos y viajes.

¿Por qué vinculan a Isabella Ladera y a Hugo García?

El nombre de Isabella Ladera apareció en los titulares tras el escándalo que la involucró con su expareja, el cantante colombiano Beéle. La joven no solo presentó una demanda formal, sino que también exigió una indemnización de 50 mil dólares por los daños emocionales y profesionales ocasionados.

En medio de esa difícil situación, Hugo García se mostró cercano a Isabella. Ambos compartieron cenas, conciertos y reuniones con amigos, algo que muchos interpretaron como un respaldo sentimental. Incluso en redes sociales aparecieron juntos, reforzando la idea de que tenían una relación.

Hugo García acompañó a Isabella Ladera tras escándalo. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Aun así, la madre de Hugo fue clara: más allá de los gestos de apoyo y la buena relación que mantienen, no existe nada romántico. Eso sí, también reconoció que la influencer le parece una persona encantadora y que lamenta lo que le tocó vivir.

“La chica es regia, es linda, es encantadora. Horrible lo que le pasó, qué pena, verdaderamente no se lo deseo a ninguna mujer”, expresó.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri enseñó cómo avanza la recuperación de su mano, ¿si se enfrentará a Yina?

Finalmente, Fabiola Silva aseguró que, aunque a ella le parece positivo que su hijo tenga cercanía con alguien como Isabella, la decisión sobre su vida amorosa recae únicamente en él.