Andrea Valdiri enseñó cómo avanza la recuperación de su mano, ¿si se enfrentará a Yina?

Andrea Valdiri compartió con sus cientos de seguidores cómo avanza la recuperación de su muñeca lesionada y envió contundente mensaje a la polémica influenciadora Yina Calderón, previo a su enfrentamiento en el ring de boxeo en el Stream Fighters 4 de Westcol.

¿Cómo avanza la lesión de Andrea Valdiri en su muñeca?

En un reciente video compartido por medio de sus redes sociales, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Andrea Valdiri compartió nueva información sobre cómo avanza la recuperación de su muñeca tras sufrir una lesión días atrás.

Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán el 18 de octubre | Foto del Canal RCN.

La creadora de contenido barranquillera sorprendió al mencionar que su recuperación había sido exitosa y que su enfrentamiento con Yina Calderón en el ring de boxeo continuaba en pie. Incluso, envió un contundente mensaje a la empresaria de fajas al asegurar que la dejaría como “Barbie de mil”.

"Mírame la mano, mami, ya yo no tengo nada, mi reina. Ya yo estoy recuperada para tirar trompadas y muñeca. Vas a quedar como la Barbie de mil, oíste, como Cinthia, la de los Rugrats, así igualito, mi amor"

¿Novio de Andrea Valdiri apostó millonaria suma de dinero por la empresaria?

Vale la pena destacar que el anuncio sobre la recuperación de su muñeca a pocas semanas de que se lleve su enfrentamiento con la polémica influenciadora en el ring de boxeo, Andrea Valdiri reveló que su actual pareja había apostado 10 millones de pesos a favor de ella, e invitó a sus seguidores a seguir su ejemplo.

Andrea Valdiri mostró cómo le quedó la mano. (Fotos Canal RCN)

Valdiri aseguró que no podía defraudar a su pareja sentimental, por lo que aseguraba que la victoria de este encuentro con Yina Calderón le pertenecía a ella.

"Oficialmente se abren las apuestas. Después de que el marido mío invierta plata en mí, yo esa vaina me la gano porque me la gano. Yo voy a hacer que usted gane; yo doy sudor, trompadas, frente para que usted gane conmigo"

Recordemos que el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.