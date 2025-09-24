Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García hizo sorprendente confesión tras su próximo enfrentamiento: ¿qué dijo?

Karina García hizo una inesperada confesión en Buen Día, Colombia de su próximo enfrentamiento con Karely Ruíz.

Karina García hizo sorprendente confesión de su próximo enfrentamiento.
Esto dijo Karina García de su próximo enfrentamiento. | Foto: Buen Día, Colombia

Karina García se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país por demostrar su carismática personalidad. Además, acaparó la atención mediática al ser parte de una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, la influenciadora se ha convertido en tendencia en las últimas semanas al demostrar su gran habilidad en el deporte tras su próximo enfrentamiento con Karely Ruíz, en la que demostrará sus múltiples habilidades deportivas.

¿Cuál fue la sorprendente confesión que realizó recientemente Karina García?

Recientemente, Karina García reveló en una entrevista del programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, acerca de las expectativas que tiene tras su próximo enfrentamiento con la mexicana Karely Ruíz.

Así también, Karina recordó la vez en que el famoso streamer colombiano le hizo la sorprendente invitación para poder demostrar su gran desempeño durante su próximo enfrentamiento el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus en la ciudad de Bogotá. También, expresó las siguientes palabras:


“El día que WestCol mi amigo me hizo la invitación, yo le dije que sí. Pero después, cuando la situación se volvió en serio, me tocó acatar una serie de sacrificios. Sin embargo, firmé un contrato”, añadió Karina.

Karina García hizo sorprendente confesión de su próximo enfrentamiento.
¿Qué confesión hizo Karina García de su próximo enfrentamiento? | Foto: Buen Día, Colombia

¿Quién es el entrenador de Karina García para su próximo enfrentamiento?

Durante la entrevista, Karina demostró que no solo se ha preparado mentalmente para su próxima pelea, sino que también, ha demostrado la disciplina que tiene en su vida cotidiana. En especial por todos los asesoramientos de su coach Daniel Holguín, quien expresó lo siguiente:

Karina García hizo sorprendente confesión de su próximo enfrentamiento.
¿Quién es el entrenador de Karina García? | Foto: Buen Día, Colombia

“Karina es mimada, es llorona, pero toca impulsarla a que haga todo. Al principio no quiso hacer nada. Yo creo que ganamos ese próximo enfrentamiento”, añadió el coach.

Sin duda, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras las expectativas que tienen sobre el próximo enfrentamiento de ambas creadoras de contenido digital.

