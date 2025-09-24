Hermana de B-King aseguró que el cantante envió un mensaje tras su fallecimiento

Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King, fue hallado sin vida en territorio mexicano luego de haber sido reportado como desaparecido. Días después de su fallecimiento, su hermana Stefania aseguró que el cantante se comunicó con su madre desde el más allá.

¿Cuál fue el mensaje que B-King le envió a su madre tras su fallecimiento?

En un reciente mensaje compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefania, hermana de B-King, sorprendió a los internautas con una inesperada revelación.

B-King tuvo un trágico desenlace | Foto del Canal RCN.

Según comentó la joven, el cantante fallecido se habría comunicado con su madre de manera espiritual para pedirles que no llenaran su corazón de rencor y que, por el contrario, su ausencia sirviera como unión familiar ahora más que nunca.

"Ayer en oración, Bayron le hizo llegar un mensaje a mi mamá, que queremos compartir con todos ustedes: que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recodemos que este mundo necesita mucho amor"

Stefania recalcó que este mensaje de amor sería el legado que B-King, por lo que el artista siempre será recordado.

Así mismo, agradeció a todas las personas que por el apoyo brindado desde el minuto cero en el que la desaparición de B-King se dio a conocer, pues esto hizo posible que su cuerpo fuera encontrado.

¿Qué se sabe sobre los responsables de la muerte de B-King y Regio Clown?

Vale la pena destacar que B-King no se encontraba solo en el momento de su muerte, pues el DJ colombiano Regio Clown también corrió con la misma suerte luego de compartir tiempo de calidad con el artista momentos antes de sus desapariciones.

B-King fue hallado sin vida el 17 de septiembre | Foto del Canal RCN.

Según lo informó las autoridades mexicanas, ambos artistas colombianos abandonaron Ciudad de México el mismo día en el que se confirmó públicamente su desaparición.

“Hay información corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México. Se les ve abordar un vehículo”, aseguró Bertha María Alcalde, fiscal general de Ciudad de México.

Posteriormente, los cuerpos de-King y Regio Clown fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, a unos 50 km de la capital mexicana.