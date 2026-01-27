Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Blessd desempolvó tiernas fotos del artista y mostró cómo lucía de niño

Cristina Londoño, madre de Blessd, celebró el cumpleaños del cantante de música urbana con tiernas fotografías.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Blessd celebró su cumpleaños 26 y su mamá compartió tiernas fotos.
La mamá de Blessd dejó ver cómo lucía el cantante de música urbana cuando era niño. Foto: AFP - Rodrigo Varela

Blessd está de cumpleaños. El cantante de música urbana ha recibido durante el día mensajes de amigos, colegas y seres queridos. Una de las felicitaciones provino de su mamá, Cristina Londoño.

¿Cómo lucía Blessd cuando era niño?

Londoño, mediante su cuenta de Instagram, donde suma 107 mil seguidores, compartió un video que dejó ver cómo lucía ‘El bendito’ cuando era un niño.

“Feliz cumpleaños hijo, siempre contigo”, escribió Londoño junto a un video que muestra imágenes inéditas de la hoy estrella de la música urbana.

La mujer compartió instantáneas de cómo ha cambiado el artista desde que era un niño hasta la actualidad. En ellas, además, se evidencia cómo lucía el intérprete de ‘Oe Bebé’ e ‘Instagram’ antes de ser famoso y reconocido en la industria de la música.

Stiven Mesa Londoño, su nombre de pila, pasó de vivir en un humilde barrio de Itagüí a conquistar escenarios y vivir entre lujos, siguiendo los pasos de artistas como Maluma, J Balvin y Karol G.

¿El artista Blessd va a ser papá?

‘El bendito’ celebra su cumpleaños 26 solo unos días después de anunciar que será papá. El artista dio a conocer la noticia con una emotiva publicación en sus redes sociales.

En sus redes sociales, tanto Blessd como su pareja, Manuela QM, compartieron dos imágenes en las que ella sostiene dos pequeñas zapatillas y la foto de una ecografía, con la que confirmaron la llegada al mundo de un heredero.

Cabe recordar que, esta revelación se dio luego de semanas de rumores en los que se decía que Manuela estaría en embarazo debido a que le veían su pancita más grande en los videos que publicaba en sus redes sociales.

Blessd celebra su cumpleaños 26.
Blessd celebra su cumpleaños días después de confirmar que será papá. Foto: AFP - Mike Coppola

Al conocerse la noticia, celebridades y amigos de Blessd le enviaron muchas felicitaciones; algunos de ellos fueron Maluma, Ryan Castro y Westcol.

Ryan Castro, quien mantiene una sólida relación con Blessd y ha colaborado con él en varias canciones, celebró la noticia pese a los altibajos que ambos han superado en el pasado, incluida una supuesta tiradera que circuló en redes hace algún tiempo. El intérprete no dudó en escribir: “Awoo, felicidades, rey”.

Entre tanto, Maluma hizo eco del nombre artístico del antioqueño y le escribió: “El bendeciditoooooo”.

Maluma asiste a Maluma Live desde el Teatro en Virgin Hotels Las Vegas para SiriusXM y Pandora.
Maluma felicitó a Blessd por su nueva etapa como padre con un tierno mensaje. Foto |

En un video posterior a la revelación de la noticia, Blessd y Manuela dejaron entrever que esperan un niño. El detalle de las zapatillas habría confirmado que será un varón el primer hijo del cantante y la creadora de contenido.

