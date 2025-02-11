Mamá de B-King revela un desgarrador mensaje por la ausencia de su hijo

Ha pasado más de un mes desde que se confirmó el fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, quien perdió la vida junto a Regio Clown en México, el pasado 17 de septiembre.

Desde que se conoció la noticia de que desapareció y luego fue encontrado sin vida, la familia de Bayron ha exigido justicia no solo a las autoridades mexicanas, sino también las de Colombia para que insistan en que se aceleren las investigaciones.

¿Qué se ha sabido sobre las investigaciones en el caso de B-King?

El pasado jueves 30 de octubre, la Fiscalía de México reveló detalles sobre lo que se ha determinado según las investigaciones y es que, de acuerdo con las autoridades, habría captura a un implicado en el caso del fallecimiento de los artistas colombianos.

De acuerdo con el documento revelado por las autoridades mexicanas, alias ‘El comandante’ fue le presunto responsable en recoger a los colombianos y con engaños los privaron de la libertad el 14 de septiembre.

Según lo expuesto por la Fiscalía, alias ‘Pantera’, fue quien al aparecer habría pagado 200 mil pesos mexicanos para que se hiciera este trabajo en contra de B-King y Regio Clown.

Madre de B-King revela la nostalgia que está atravesando por su hijo. (Foto: Canal RCN)

Adicionalmente, se ha dicho que, hasta el momento, 16 personas han sido capturadas por presuntamente estar implicadas en el caso.

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento de B-King y Regio Clown?

Teniendo en cuanta los detalles revelados por las autoridades mexicanas, el lugar en donde fueron hallados los cuerpos de B-King y Regio Clown no es el mismo en donde habrían fallecido.

De acuerdo las investigaciones, los artistas colombianos fueron encontrados sin vida el 17 de septiembre a las 4:49 pm, tres días después de desde que se conoció que estaban desaparecidos.

Según los análisis de las autopsias, Byron y Regio fallecieron tras sufrir hemorragia externa, resultado de lesiones cortantes.

¿Cuál fue el mensaje de la madre de B-King al revelar su nostalgia tras su ausencia?

La madre de B-King compartió un conmovedor video en memoria de su hijo. (Foto: Freepik)

La familia de B-King ha estado muy pendiente del caso del cantante, pues su madre Adriana Salazar y su hermana Stefanía Salazar, han exigido que se aclaren los hechos en donde el colombiano perdió la vida en México.

Así mismo, Adriana no ha dejado de compartir en redes sociales cómo se siente tras la pérdida de su amado hijo y como cualquier madre, ella ha exigido justicia, pues quiere sentir algo de paz tras la ausencia de B-King.

Este domingo 2 de noviembre, la mujer publicó en su cuenta de Instagram, un video de su hijo cantándole y otro en donde él la abraza.

“Hoy es un día de esos que duele el alma. Hijo de mi vida, te voy a amar y a pensar hasta el día que deje de respirar”

Con este mensaje, la madre del cantante fallecido conmueve a sus seguidores, quienes la han acompañado en estas semanas de tristeza y nostalgia, pues no ha sido fácil para ella procesar las condiciones en las que perdió a su hijo.