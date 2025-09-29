Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de B-King le había hecho estremecedora petición al cantante antes de su muerte

Mamá de B-King reveló la estremecedora petición que le hizo al cantante antes de ser hallado sin vida en México.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La estremecedora petición que la mamá de B-King le hizo antes de morir
La última súplica de la madre de B-King que conmueve a sus fans. (Foto Canal RCN).

La muerte de Bayron Sánchez, B-King, continúa generando conmoción entre los seguidores del cantante y sus familiares. En las últimas horas, su hermana Stefanía Agudelo compartió con los internautas una estremecedora petición que su madre la había hecho al cantante antes de que perdieran todo rastro sobre él.

¿Cuál fue la estremecedora petición que la mamá de B-King le hizo antes de su muerte?

En una publicación compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, enseñó una captura de pantalla de la conversación que su madre tuvo con el joven artista antes de ser hallado muerto en una carretera del Estado de México.

B-King
B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

En la conversación expuesta se puede ver la preocupación de B-King por que su perrita de raza American Bully sintiera su ausencia mientras el cumplía con su agenda en México, por lo que le pidió a su mamá que por favor la consintiera lo suficiente para que no se sintiera abandonada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que la madre le envió ante esa petición, pues la mujer aseguró que estaba cuidando muy bien del canino, y le pidió que se cuidara muy bien.

"Hijo, ¿cómo vas? Mi amor, cuídate mucho"

El resto de la conversación se desconoce ya que Stefanía Agudelo solo recortó esta pequeña parte en la que se vio la preocupación de B-King porque su mascota estuviera bien, y también la preocupación de su mamá porque el cantante estuviera sano y sano en territorio azteca.

Así mismo, se desconoce fecha exacta de este último contacto que la familia de B-King tuvo con el artista urbano.

¿Qué se sabe sobre los responsables de la muerte de B-King?

Bayron Sánchez fue hallado sin vida el pasado lunes 22 de septiembre junto a su amigo Regio Clown dentro de costales blancos a la orilla de una carretera en el Estado de México. Los artistas fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre luego de asistir a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México.

B-King
La dolorosa despedida de la mamá de B-King que estremeció a todos | Foto del Canal RCN.

Aunque las investigaciones siguen en curso, hasta el momento no se han revelado presuntos responsables del reprochable hecho, pero sí encontraron el vehículo en el que los cantantes colombianos habría sido transportados antes de su muerte, y una casa abandonada en la que los habría tenido retenidos.

