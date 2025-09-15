Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo sorprendió a su mamá al contarle que planea tatuarse a Tatán: así reaccionó

En las últimas horas, Maleja Restrepo compartió en redes sociales la reacción de su mamá tras contarle sus planes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Maleja Restrepo y Tatán Mejía en Duro contra el mundo.
La reacción de la mamá de Maleja Restrepo al enterarse que su hija se va a tatuar. Foto | Canal RCN.

Maleja Restrepo, quien con frecuencia divierte con su contenido en redes sociales, nuevamente llamó la atención luego de que decidiera contarle a su mamá que planea hacerse un nuevo tatuaje en particular zona del cuerpo.

¿Qué tatuaje planea hacerse Maleja Restrepo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz ha consolidado una comunidad de millones de seguidores, apareció una vez junto a su mamá, quien no dudó en elogiarla por llevar el cabello liso, “Se ve linda, limpia, organizada, presentable hermosa”, dijo la señora.

Sin embargo, segundos más tarde, Maleja la sorprendió al decirle que pronto se hará un nuevo tatuaje en una de sus piernas, noticia que no fue recibida con agrado por la mujer que de inmediato se mostró en desacuerdo.

“Ay no nena, no se lo haga chiquita, deme ese gusto, cuando me vaya de este mundo haga lo que quiera”, señaló la mamá de Maleja.

¿Cómo reaccionó la mamá de Maleja Restrepo al enterarse que su hija se hará un nuevo tatuaje?

Por su parte, la también presentadora y creadora digital, le mostró a su mamá el lugar específico en donde se hará el tatuaje y no solo eso, pues también le confirmó entre risas que quiere plasmarse en su piel la cara Tatán Mejía.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía en Manes.
Maleja Restrepo le hizo broma a su mamá y así reaccionó. Foto | Canal RCN.

Frente a lo dicho por su hija, la mujer una vez más manifiesta que no está de acuerdo con su decisión, pues considera que es horrible que quiera someterse a este procedimiento. Maleja, entretanto, intenta convencerla diciéndole que lo hará con el objetivo de llevar a "Sebas" a todos lados y así tenerlo presente.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía en Duro contra el mundo.
Maleja Restrepo bromeó al revelar que planea tatuarse. Foto | Canal RCN.

¿Es cierto que Maleja Restrepo planea tatuarse el rostro de Tatán Mejía?

Como muchos otros, este video de Maleja deja en evidencia el humor que la caracteriza, pues fiel a lo que muestra en sus redes, en esta oportunidad solo quería hacerle una broma a su mamá con el único fin de ver cuál sería su reacción.

Y es que, no es la primera vez que la influenciadora deja ver en sus cuentas cómo es su relación con su familia, pues gran parte de su contenido se basa en mostrar el lado más divertido de las situaciones que vive cotidianamente con las personas que más quiere.

