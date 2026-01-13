Maleja Restrepo recordó a su padre fallecido con un emotivo video: "Ayer me soñé contigo"
Maleja Restrepo recordó la bondad y espiritualidad de su padre en un video que tocó el corazón de sus seguidores.
La presentadora Maleja Restrepo conmovió con un video recordando a su padre Ramiro Restrepo.
¿Cómo recordó Maleja Restrepo a su padre fallecido?
En el tierno clip se le ve a Maleja junto a su papá en un momento cotidiano en el que ella explica que cuando quiere tomar una foto con él, don Ramiro comienza a hablar como si se tratara de un video.
La escena se interrumpe con palabras llenas de afecto, donde don Ramiro resalta la bondad y la solidaridad de Maleja, aclarando que no se trata únicamente de lo material, sino de la compasión moral hacia los demás.
El mensaje termina con una invitación a que nunca deje de pensar y actuar de esa manera.
El video, cargado de ternura y espontaneidad, se convirtió en un recuerdo invaluable para la presentadora, quien lo compartió con sus seguidores como una forma de honrar la memoria de su padre.
¿Cómo fue el sueño de Maleja Restrepo con su padre fallecido?
La conexión entre ambos quedó reflejada en esas imágenes y sirvió para que Maleja revelara que recientemente soñó con él, un encuentro que la marcó profundamente y que vino acompañado de una petición muy especial.
“Ayer me soñé contigo. Me invitabas e insistías a rezar el Rosario. Te extraño y te prometo que eso haré”, escribió Maleja Restrepo en su publicación.
Según Maleja, su padre en el sueño la invitaba y le insistía para rezar, como una manera de recordarle la importancia de mantener la fe y la espiritualidad en su vida.
Conmovida, Maleja prometió que siempre actuará de manera que él se sienta orgulloso, llevando consigo las palabras que alguna vez le dijo frente a la cámara y que hoy cobran un nuevo significado.
El padre de la presentadora murió el 23 de septiembre de 2025, tras enfrentar complicaciones de salud.
El padre de la presentadora murió el 23 de septiembre de 2025, tras enfrentar complicaciones de salud.

Su partida dejó un profundo vacío en la familia Restrepo, pero también un legado de enseñanzas que Maleja ha decidido mantener vivo.