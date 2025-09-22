Mafe Walker asegura haber tenido contacto espiritual con la actriz Sandra Reyes

Mafe Walker, conocida en redes sociales por su peculiar forma de comunicarse en lo que ella llama “idioma galáctico” y por asegurar que mantiene contacto con seres de otras dimensiones, sorprendió al público con una nueva declaración.

¿Qué reveló Mafe Walker sobre su encuentro espiritual con Sandra Reyes?

Esta vez aseguró haber tenido un acercamiento espiritual con la actriz Sandra Reyes, quien falleció a los 49 años.

Durante una entrevista en un programa de entretenimiento digital, Walker mencionó que la recordada artista se le manifestó en un estado de plenitud y belleza, describiéndola como “fuerte y luminosa”.

Según sus palabras, Reyes le habría enviado un mensaje cargado de energía positiva, proveniente de un lugar en el que la vibración es elevada y abundan la paz y el amor.

Walker insistió en que este encuentro no fue un hecho aislado, sino parte de la comunicación que ella mantiene con entidades interdimensionales, y aseguró que los seres que rodean a la actriz son “amorosos” y poseen un nivel de sabiduría superior.

¿Cómo conectó Mafe Walker la vida de Sandra Reyes con lo interdimensional?

La médium explicó que Sandra siempre se caracterizó por su apertura a lo espiritual y recordó que en vida la actriz llegó a hablar públicamente sobre experiencias con lo que describía como seres extraterrestres, lo que en su momento generó críticas y burlas en internet.

La médium Mafe Walker sorprendió con una revelación sobre Sandra Reyes: “fuerte y luminosa” / (Foto del Canal RCN)

Para Mafe Walker, lejos de ser motivo de duda, esas revelaciones eran un signo de que Reyes poseía una sensibilidad especial para comprender otras realidades.

De acuerdo con su relato, ese mismo camino espiritual permitió que la actriz afrontara su enfermedad y posterior partida con serenidad. Walker fue más allá al señalar que la presencia de Sandra Reyes en otra dimensión podría convertirse en inspiración para quienes deseen desarrollar habilidades de conexión energética y telepática. Según ella, el legado de la intérprete no solo queda en la televisión colombiana, sino también en la forma en que supuestamente continúa transmitiendo mensajes desde un plano distinto.

¿Qué significado tuvo el adiós de la actriz en la pantalla y en la vida real?

Sandra Reyes, recordada por personajes icónicos como la doctora Paula en Pedro el escamoso, enfrentó en la ficción un destino que terminaría reflejando su propia historia. En la secuela de la telenovela, su personaje lidió con el cáncer, y su manera de despedirse del protagonista conmovió profundamente al público. En la vida real, la actriz también luchó contra esta enfermedad hasta el final, rodeada del amor de su familia.

Así lucía Sandra Reyes cuando actuó en Tres Milagros | Foto del Canal RCN.

Su despedida fue serena y dejó huella en quienes siguieron su trayectoria artística, la frase de su personaje, en la que afirmaba que buscaba a Pedro en otra vida, cobra ahora un nuevo sentido para muchos de sus seguidores, quienes ven en esas palabras un eco de la forma en que ella asumió su propia partida.

Con las declaraciones de Mafe Walker, la memoria de Sandra Reyes vuelve a ser recordada no solo como parte de la cultura televisiva, sino también como símbolo de espiritualidad y trascendencia para quienes creen en la posibilidad de otras dimensiones.