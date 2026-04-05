El pasado domingo 03 de mayo, Alexa Torrex se convirtió en la siguiente participante en despedirse para siempre de La casa de los famosos Colombia, una eliminación que no solo generó impacto al interior de la competencia, sino también fuera de ella, pues en redes sociales no paran de referirse al tema.

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¿Qué dijo la mamá de Alexa Torrex tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

En medio del revuelo que generó la eliminación de la joven cucuteña, su mamá, más conocida como 'Mamá Recocha', rompió en llanto en las últimas horas para expresar con tristeza, cuanto le dolió que su hija no lograra continuar en la competencia.

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"Pues sí, solamente he llorado y llorado por mi niña, estoy muy triste, pero con muchas fuerzas de verla y amarla y decirle que aquí estoy yo apoyándola siempre, te amo, para mí eres una campeona, salud, salud mi amo", fueron las palabras de la mujer por medio de su cuenta oficial de Instagram.

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Así mismo, la madre de la ahora exparticipante, aprovechó su aparición en redes para manifestarle todo su amor, así como para agradecerle a todo el "torbellino" morado por el respaldo que le dieron y, por su puesto, a todos los creadores de contenido que se sumaron para votar por ella.

Así reaccionó la mamá de Alexa Torrex tras su salida. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó la mamá de Alexa tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Durante su sentido discurso, también se refirió a su hija como una mujer linda, preciosa, además confesar que tenía muchas ganas de volver a reencontrarse con ella para abrazarla, besarla y darle todo el amor que se merece.

Tras su salida de la casa más famosa del país, la exparticipante se ha mostrado bastante sorprendida por cómo se ha vivido el reality desde afuera, y aunque ha sido honesta al admitir que se veía en la gran final de esta temporada, también ha manifestado su agradecimiento hacia su fandom.

Madre de Alexa Torrex se mostró afectada tras la eliminación de la participante. Foto | Canal RCN.

Así mismo, ha dejado claro que, contrario a lo que muchos imaginan, ella se siente orgullosa y satisfecha por lo que fue su paso por el reality, pues, sin lugar a dudas, cumplió con su objetivo inicial que fue no pasar desapercibida y generar contenido desde el día uno.