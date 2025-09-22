Mabell Sánchez, Miss Boyacá estalla tras la polémica que tuvo con una coreógrafa: ¿qué pasó?

El pasado 21 de septiembre se llevó a cabo el capítulo 8 de Miss Universe Colombia, el reality, en el que las candidatas se enfrentaron a una serie de retos en donde destacaron su habilidad al momento de responder preguntas, armando coreografías y deslumbrando en la pasarela.

Además, una de las participantes que más acaparó la atención mediática fue Mabell Sánchez, Miss Boyacá , al presentar inconvenientes con la Brunilda Zapata, la coreógrafa que dirigió el entrenamiento de las bailarinas.

¿Qué pasó entre Mabell Sánchez, Miss Boyacá con Brunilda Zapata?

Recordemos que cuando llegó el reto coreográfico en el que 28 candidatas demostraron todo su desempeño en la competencia, Mabell Sánchez, Miss Boyacá, presentó varios inconvenientes al momento de no demostrar su mejor actitud y perderse durante el entrenamiento.

¿Qué pasó entre Mabel Sánchez y Brunilda Zapata? | Foto: Canal RCN

De este modo, la coreógrafa Brunilda Zapata manifestó su enojo con Miss Boyacá al no demostrar no tener la mejor actitud al momento del entrenamiento. Además, el trabajo en equipo entre cada una de las candidatas presentó una serie de dificultades en que cada una demostró sus debilidades y fortalezas durante la prueba.

Cabe destacar que la coreógrafa expresó su sinceridad tras el desacuerdo que sintió con Miss Boyacá al ser una de las participantes en demostrar su menor desempeño durante la competencia. A pesar de esta situación, expresó su molestia con las palabras que le compartió de manera pública Brunilda Zapata.

¿Qué dijo Mabell Sánchez, Miss Boyacá tras la polémica que tuvo con la coreógrafa?

Es clave mencionar que Mabell Sánchez compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 21 mil seguidores, su postura frente a las polémicas que tuvo en el reto anterior, según lo confesó en la entrevista del periodista Diego Acero, pues expresó las siguientes palabras:

“Siento que no estaba dando lo mejor de mí, pero Brunilda, nuestra profesora de coreografía, me aconsejó. Siento que ella me cogió en la mira y expresó su desacuerdo al estar descoordinada durante la prueba. Igual yo de la mejor manera le dije que me la estaba montando, esas fueron mis palabras textuales. También, Caquetá demostró su enojo”, añadió Mabell.

¿Qué dijo Miss Boyacá tras su reciente polémica? | Foto: Canal RCN

Durante la entrevista, también se enfatizó sobre el quiebre que tuvo Cindy Vásquez, Miss Caquetá con la coreógrafa, al demostrar que no estaba en la misma capacidad durante la prueba al compararse con muchas de sus compañeras. Así también, quebró en llanto durante el reto, acaparando múltiples reacciones en redes sociales.