Equipo de abogados de Marcela Reyes se pronunció tras desaparición de B-King: esto dijeron

En las últimas horas, el nombre de Bayron Sánchez Salazar , o más conocido como B-King , se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su reciente desaparición en México junto con el DJ Jorge Luis Herrera, artísticamente llamado Regio Clown .

Cabe destacar que la última vez que se vieron a los artistas durante su estadía en México fue en un gimnasio ubicado en la capital de este país. Con base en esto, el mánager de B-King se pronunció acerca de la ausencia de su amigo. Así también, el equipo de abogados de Marcela Reyes se pronunció al respecto en redes sociales.

¿Qué dijo el equipo de abogados de Marcela Reyes tras desaparición de B-King?

Recientemente, el equipo de abogados de Marcela Reyes compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, un comunicado oficial de prensa en el que esperan que se conozca el paradero de B-King y Regio Clown, pues expresaron las siguientes palabras:

“De manera categórica y sin ambigüedades: Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Byron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. Marcela, su equipo de trabajo y nuestra firma nos solidarizamos plenamente con las familias de Byron y de Jorge. Esperamos y exigimos que los gobiernos de Colombia y México hagan todo lo necesario para encontrarlos”, señaló el equipo de abogados de Marcela.

Esto dijo el equipo de abogados de Marcela Reyes tras desaparición de B-King en México. | Foto: Canal RCN

Con base en estas palabras, el equipo de abogados les envió mensajes de apoyo para las familias de Bayron y Jorge, de quienes se desconoce su paradero tras su desaparición hace unos días en México. También, revelaron que la DJ Marcela no tiene ninguna responsabilidad al respecto.

¿Qué amen#z#s ha recibido Marcela Reyes tras la desaparición de B-King y Regio Clown?

Cabe destacar que con el reciente comunicado oficial de prensa que compartió el equipo de abogados de Marcela Reyes, se evidencia que le han hecho una variedad de am#naz#s a la DJ y creadora de contenido digital tras ser expareja de B-King.

Estos comentarios negativos ha recibido Marcela Reyes tras señalamientos en "desaparición" de B-King. | Foto: Canal RCN

En una de las publicaciones que compartió el equipo de abogados de Marcela, se refleja que la artista ha recibido una serie de comentarios negativos tras los señalamientos que le han hecho al respecto, pues se evidencia una conversación en la que le hacen graves confesiones acerca de su hijo y el equipo de abogados anunció el respecto: