Isabella Ladera abrió su corazón en medio de la tempestad: "Sentir que no puedes más"

Isabella Ladero dejó ver parte de sus sentimientos y sorprendió con respuesta que dio a uno de sus seguidores.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Isabella Ladera
Isabella Ladera abrió su corazón en medio de la tempestad | Foto Giorgio Viera / AFP.

El nombre de la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera no deja de ser tendencia. Después de varias polémicas, volvió a aparecer en redes sociales compartiendo mensajes.

La exnovia del cantante Beéle suele ser interrogada por diferentes aspectos. Aunque todavía ella no se ha pronunciado puntualmente sobre el artista colombiano, lo que sí hace es interactuar con sus seguidores en torno a su forma de ver la vida.

¿Qué mensaje dio Isabella Ladera con el que abrió sus sentimientos?

Entre lo más reciente, uno de los internautas le escribió a Ladera que la admiraba por la resiliencia que tiene y proyecta a través de las plataformas digitales. Enseguida, la modelo se identificó con el mensaje y no dudó en expresar lo que piensa.

Isabella Ladera se ha visto envuelta en diferentes escándalos mediáticos, pero, pese a ello, sigue construyendo la vida que quiere. Por esta razón, la modelo venezolana abrió su corazón.

Isabella Ladera
Isabella Ladera es modelo e influencer | Foto Giorgio Viera / AFP.

"La resiliencia para mí es ese mar que me habita, a veces bravo, a veces en calma, pero siempre en movimiento. Suena bonito, pero se siente como sobrevivir, es caerte, llorar y sentir que no puede más, pero al día siguiente, seguir. Así que aprendí que incluso las olas que más duelen te devuelven a la orilla con más fuerza y cada vez más sabía. Lo que te atraviesa te transforma", aseguró.

Con el mensaje de Isabella Ladera, muchos admiraron la forma como sale adelante después de la tempestad, especialmente por temas relacionados con Beéle. Mientras tanto, otros la tachan.

¿Qué más reveló Isabella Ladera sobre sus sentimientos?

Otra cuestión que Ladera decidió responder fue por qué se encontraba perdida de las redes sociales, así que dio a conocer que se encontraba mal, pero ya en estos momentos se encuentra bien.

En la misma corriente de ideas, la venezolana se refirió al tema de sentir od1o por otra persona. De acuerdo con su filosofía de vida, compartió que aprendió que este sentimiento solo le hace daño al que lo siente, mientras que, finalizó diciendo que hay mensajes de los internautas que la afectan, pero ha aprendido a no tomarlos en serio.

