Luto por el actor Carlos Barbosa: esta fue su última publicación en redes sociales

Carlos Barbosa hizo una última publicación en redes sociales para celebrar su cumpleaños junto a sus seres queridos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Carlos Barbosa, actor colombiano que falleció a los 81 años.
Carlos Barbosa venía enfrentando una dura enfermedad, que lo había alejado de la actuación. Foto: Canal RCN

Esta semana, la televisión colombiana se vistió de nuevo de luto, ahora, por cuenta del fallecimiento del actor Carlos Barbosa, quien tenía 81 años y logró desarrollar una destacada carrera, tanto en la pantalla grande como en la chica.

A su trayectoria se suman destacados papeles en producciones como ‘Vuelo secreto’, ‘En los tacones de Eva’, ‘El Capo’, ‘El Estilista’, ‘Alias el mexicano’, ‘La ley del corazón’, ‘Garzón’ y ‘Dejémonos de Vargas’, siendo este uno de sus últimos trabajos como actor.

¿Cuál fue la última publicación que hizo en redes sociales el actor Carlos Barbosa?

Barbosa estaba alejado de la actuación mientras enfrentaba un complejo problema de salud. En redes sociales, entre tanto, tenía un perfil activo en Instagram, donde sumaba 2.906 seguidores. Allí se describía como actor y director.

Carlos Barbosa falleció a los 81 años.
Carlos Barbosa interpretó al doctor Paco Mejía en Dejémonos de Vargas del Canal RCN. Foto: Canal RCN

En esta red social, justamente, hizo una última publicación en abril del 2024. Se trata de un video hecho por su hija Bella para destacar los mejores momentos de su padre en un nuevo cumpleaños.

“Hoy es mi cumpleaños y quiero agradecerte hijita @bellabarbosaofficial, ella me hizo éste video, gracias también a mi hijo @carlosbarbosa5052, gracias a todos los que me han llamado a saludarme, gracias por todos los mensajes que me han dejado, gracias por el cariño que me tienen, saludos para todos. Gracias mi querida @myriampatriciaactriz por siempre estar ahí acompañándome”, escribió en aquella ocasión Barbosa.

Aunque venía luchando contra una difícil enfermedad, el actor siempre mantuvo una buena actitud y quiso transmitirle una gran energía, tanto a sus seguidores como a su familia.


Su hija Bella, en su perfil personal, lo despidió con una publicación que revive grandes momentos de la vida de él. Además, escribió: “Descansa en paz papito. Deseo que los angelitos puedan disfrutar de tu amor y tu buen sentido del humor tanto como lo hicimos nosotros en la Tierra. Te amo y te amaré siempre”.

En el post, la joven recibió comentarios de internautas, quienes le dejaron sus condolencias y también la felicitaron por la impecable trayectoria de Carlos Barbosa.

“Un abrazo muy fuerte para ti, mi querida!”, “siempre estará contigo de corazón. Un abrazo gigante y mucha fuerza bellita”, “un abrazo Bella, La Paz de Dios sea contigo y tu familia!”, “te abrazo mucho”, “un abrazo desde la distancia”

¿Cuál fue la enfermedad que afectó la salud del actor Carlos Barbosa?

Myriam Bohórquez, esposa de Carlos Barbosa, reveló que el actor padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos

Según Mayo Clinic, esta enfermedad afecta la médula ósea y puede provocar síntomas como dolor en los huesos, fatiga, infecciones frecuentes, anemia y fracturas.

Bohórquez agregó que el actor se sometió a rigurosos tratamientos para tratar de vencer la enfermedad, pero no lo logró; en cambio, se fue debilitando poco a poco hasta finalmente producirse su deceso.

