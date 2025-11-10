Esta semana, la televisión colombiana se vistió de nuevo de luto, ahora, por cuenta del fallecimiento del actor Carlos Barbosa, quien tenía 81 años y logró desarrollar una destacada carrera, tanto en la pantalla grande como en la chica.

Artículos relacionados Martín Elías Martín Elías Jr. rompió el silencio sobre la polémica entre Dayana Jaimes y su tía Lily Díaz

A su trayectoria se suman destacados papeles en producciones como ‘Vuelo secreto’, ‘En los tacones de Eva’, ‘El Capo’, ‘El Estilista’, ‘Alias el mexicano’, ‘La ley del corazón’, ‘Garzón’ y ‘Dejémonos de Vargas’, siendo este uno de sus últimos trabajos como actor.

¿Cuál fue la última publicación que hizo en redes sociales el actor Carlos Barbosa?

Barbosa estaba alejado de la actuación mientras enfrentaba un complejo problema de salud. En redes sociales, entre tanto, tenía un perfil activo en Instagram, donde sumaba 2.906 seguidores. Allí se describía como actor y director.

Carlos Barbosa interpretó al doctor Paco Mejía en Dejémonos de Vargas del Canal RCN. Foto: Canal RCN

En esta red social, justamente, hizo una última publicación en abril del 2024. Se trata de un video hecho por su hija Bella para destacar los mejores momentos de su padre en un nuevo cumpleaños.

“Hoy es mi cumpleaños y quiero agradecerte hijita @bellabarbosaofficial, ella me hizo éste video, gracias también a mi hijo @carlosbarbosa5052, gracias a todos los que me han llamado a saludarme, gracias por todos los mensajes que me han dejado, gracias por el cariño que me tienen, saludos para todos. Gracias mi querida @myriampatriciaactriz por siempre estar ahí acompañándome”, escribió en aquella ocasión Barbosa.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años

Aunque venía luchando contra una difícil enfermedad, el actor siempre mantuvo una buena actitud y quiso transmitirle una gran energía, tanto a sus seguidores como a su familia.



Su hija Bella, en su perfil personal, lo despidió con una publicación que revive grandes momentos de la vida de él. Además, escribió: “Descansa en paz papito. Deseo que los angelitos puedan disfrutar de tu amor y tu buen sentido del humor tanto como lo hicimos nosotros en la Tierra. Te amo y te amaré siempre”.

En el post, la joven recibió comentarios de internautas, quienes le dejaron sus condolencias y también la felicitaron por la impecable trayectoria de Carlos Barbosa.

“Un abrazo muy fuerte para ti, mi querida!”, “siempre estará contigo de corazón. Un abrazo gigante y mucha fuerza bellita”, “un abrazo Bella, La Paz de Dios sea contigo y tu familia!”, “te abrazo mucho”, “un abrazo desde la distancia”

¿Cuál fue la enfermedad que afectó la salud del actor Carlos Barbosa?

Myriam Bohórquez, esposa de Carlos Barbosa, reveló que el actor padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos

Según Mayo Clinic, esta enfermedad afecta la médula ósea y puede provocar síntomas como dolor en los huesos, fatiga, infecciones frecuentes, anemia y fracturas.

Artículos relacionados Talento nacional Esta sería la rara enfermedad que acompañó al actor Carlos Barbosa en sus últimos días de vida

Bohórquez agregó que el actor se sometió a rigurosos tratamientos para tratar de vencer la enfermedad, pero no lo logró; en cambio, se fue debilitando poco a poco hasta finalmente producirse su deceso.