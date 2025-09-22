Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en redes! Influencer murió dos días después de casarse: lo que se sabe de su repentina partida

La influencer bosnia Adna Rovcanin-Omerbegovic murió dos días después de su boda, aún se desconoce la causa exacta.

Influencer murió dos días después de casarse de manera repentina. (Foto FreePik) (Foto Inteligencia Aritficial)

El 13 de septiembre estaba destinado a ser el día más feliz en la vida de Adna Rovcanin-Omerbegovic.

La joven enfermera e influencer de 26 años celebró su boda en el Hotel Hollywood de Ilidža, Bosnia y Herzegovina, rodeada de familiares, amigos e invitados que fueron testigos de su unión con su esposo Fanis.

Lo que nadie imaginaba es que, pocas horas después de dar el “sí, acepto”, la celebración se vería opacada por una tragedia inesperada.

¿Cuál fue la causa de muerte de Adna Rovcanin-Omerbegovic?

La repentina muerte de la influencer ha generado conmoción en Bosnia y en las redes sociales.

Según medios internacionales, Adna comenzó a sentirse mal en medio de la fiesta, situación que obligó a suspender la luna de miel y trasladarla de urgencia a un hospital.

Allí, los médicos decidieron inducirla a un coma debido a la gravedad de su estado, pero dos días después, el 15 de septiembre, confirmaron su fallecimiento.

Adna Rovcanin-Omerbegovic
La influencer falleció dos días después de ser transladada a un hospital y ser inducida a un coma. (Foto FreePik)

Hasta el momento, no se ha establecido la causa exacta de su muerte. La familia y las autoridades sanitarias locales esperan los resultados de la autopsia y de los análisis forenses para esclarecer qué provocó el repentino deterioro en la salud de la joven, que horas antes había celebrado uno de los momentos más importantes de su vida.

¿Quién era Adna Rovcanin-Omerbegovic, la influencer que falleció días después de casarse?

Adna Rovcanin-Omerbegovic era una figura reconocida en su comunidad por su versatilidad. De profesión enfermera en el Centro de Salud de Sarajevo, también era empresaria y dueña de un exitoso salón de belleza que la convirtió en referente en el mundo estético.

Su pasión por el maquillaje y el cuidado personal la llevó a compartir consejos y experiencias en redes sociales, donde reunió una comunidad fiel de seguidores.

Además de sus publicaciones sobre belleza y estilo de vida, Adna compartía aspectos de su vida personal, por lo que su boda se convirtió en un evento ampliamente comentado en plataformas digitales.

Su inesperada muerte ha generado una ola de mensajes de condolencia, en los que amigos y seguidores la recuerdan como una mujer generosa, alegre y siempre dispuesta a ayudar a los demás.

¿Cómo fue la despedida de la joven influencer que falleció días después de su boda?

El funeral de Adna tuvo lugar el 16 de septiembre en el cementerio de Bare, en Bosnia, donde familiares, amigos e invitados a su boda se reunieron para despedirla.

En la ceremonia, una de sus amigas destacó el compromiso de la joven con el servicio a los demás.

“Siempre le encantó ayudar a los demás, por lo que pasó su vida laboral en el Centro de Salud de Old City, mientras que el maquillaje era su segundo amor”, recordó su amiga.

Su familia —su esposo, cuatro hermanas y sus padres— expresó la profunda tristeza de perderla en un momento en que su vida parecía tomar un nuevo rumbo.

En redes sociales, los mensajes de incredulidad y dolor continúan multiplicándose, reflejando el vacío que deja su repentina partida en el mundo digital y en quienes la conocieron de cerca.

