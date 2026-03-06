Luly Bossa se quebró al recordar la dolorosa pérdida de su hijo: "hay días que me cuesta mucho"

Luly Bosa, recordada por su participación en MasterChef Celebrity y una de las actrices más queridas y recordadas de la televisión nacional, recientemente impactó en redes sociales al mostrarse visiblemente conmovida al hablar de la dolorosa pérdida de su hijo.

¿Qué dijo Luly Bossa sobre el duelo por la pérdida de su hijo Ángelo?

La legendaria actriz apareció una vez más en su cuenta de Instagram, para abrir su corazón frente a los internautas y revelar cómo pese a lo difícil de enfrentar la partida de un ser querido, es importante siempre continuar y no rendirse.

"Hola, acabo de terminar el entreno, la verdad no sé ni cómo lo hice, hay días en los que me cuesta mucho, obviamente el duelo a veces me pega durísimo cuando menos lo espero, y eso que yo todos los días me levanto a agradecer, a orar, a alabar, a escribir...", dijo la mujer con evidente sentimiento en su rostro.

Y aunque la tristeza es un sentimiento que regresa con frecuencia y es normal que hayan días en los que cueste más de lo normal, quiso aprovechar para enviar un mensaje a sus seguidores para que no tiren la toalla.

¿Por qué Luly Bossa apareció conmovida en redes sociales?

Así mismo, la exparticipante de la cocina más importante del mundo, les insistió en que es fundamental confiar en el proceso, escuchar el cuerpo y "dar un pasito a la vez", especialmente porque considera importante siempre creer en las capacidades que tiene cada uno y siempre cumplirse a sí mismo.

Esto dijo Luly Bossa sobre el duelo por la pérdida de su hijo. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, Ángelo, hijo de Luly, falleció el 9 de marzo de 2024, noticia que generó una profunda conmoción entre seguidores y colegas de la artista. El joven tenía 22 años y durante varios años su historia de vida fue conocida públicamente por la lucha que enfrentaba junto a su madre.

Luly Bossa se mostró conmovida al recordar a su fallecido hijo. Foto | Canal RCN.

Ángelo padecía Distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética degenerativa que debilita progresivamente los músculos. Desde pequeño fue diagnosticado con esta condición, lo que llevó a que la actriz se dedicara por completo a su cuidado.