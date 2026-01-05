Luisa Fernanda W sorprendió al revelar la decisión con la que arrancó el 2026

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W compartió un mensaje de inicio de año mediante el cual reveló la decisión que tomó para comenzar este año. En la publicación, la creadora de contenido habló sobre cómo asumió la llegada de enero y la forma en la que decidió plantear sus metas.

¿Qué decisión tomó Luisa Fernanda W para iniciar el año 2026?

A través de un video, la creadora de contenido explicó que este año decidió no empezar con una lista extensa de propósitos. En su mensaje se refirió a la presión que suele aparecer en enero, cuando se establecen múltiples metas sin tener claridad sobre los tiempos o la forma en que podrán cumplirse.

Luisa Fernanda W revela la decisión que tomó para iniciar el 2026 / (Foto del Canal RCN)

Luisa optó por no exigirse cambios inmediatos desde los primeros días del año. Explicó que, con la llegada de enero, muchas personas sienten que deben modificar de manera rápida distintos aspectos de su vida, como la rutina, la mentalidad o los hábitos diarios. Frente a esto, señaló que su decisión fue empezar en calma y sin acelerarse.

La creadora indicó que no se trata de renunciar a los objetivos, sino de entender que el proceso no tiene que resolverse en los primeros días del año. Según destacó, avanzar paso a paso también es una forma válida de crecimiento.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre exigirse en enero?

En su mensaje, explicó que enero se convierte en un mes cargado de expectativas. Mencionó que, apenas comienza el año, algunas personas sienten la obligación de cambiarlo todo, aun cuando el proceso apenas empieza. Frente a esto, planteó que iniciar en paz puede ser más útil que estresarse por cumplir múltiples objetivos.

Luisa Fernanda W habló sobre las exigencias de enero / (Foto del Canal RCN)

También hizo referencia a acciones cotidianas que suelen pasar desapercibidas, como tomarse un momento de pausa o cumplir con lo básico del día. Para ella, estos gestos también hacen parte del proceso. Los seguidores afirmaron que este enfoque conecta con experiencias comunes al inicio del año.

¿Cuáles son los objetivos de Luisa Fernanda W?

La influencer también mencionó que, aunque tiene objetivos claros para el año, prefiere dejar que las cosas fluyan. En varias ocasiones, Luisa ha asegurado que sus objetivos se centran en seguir creciendo como empresaria e influencer, sin dejar de lado su rol de madre y esposa.



Tras la publicación, el video generó comentarios en redes sociales. Los internautas aplaudieron este pensamiento y destacaron la utilidad del mensaje, afirmando que los consejos de Luisa podrían contribuir a experimentar un 2026 en calma.