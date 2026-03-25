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Luisa Fernanda W sorprende al recrear escena de Hannah Montana, ¿qué destapó sobre su apellido?

Luisa Fernanda W causó sensación al recrear audio de Hannah Montana y sorprendió con mensaje sobre su apellido

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W recrea escena de Hannah Montana
Luisa Fernanda W revive Hannah Montana y suelta inesperado mensaje. (Foto: AFP)

La creadora de contenido Luisa Fernanda W sorprendió al recrear un audio viral de la reconocida serie de Hannah Montana, causando una ola de reacciones entre sus millones de seguidores.

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¿Qué hizo Luisa Fernanda W con el audio de Hannah Montana?

A través de sus redes sociales compartió un video en el que aparece interpretando un momento icónico de la serie, Luisa Fernanda W aparece con una peluca y gafas de sol y de fondo se observa la imagen de Hannah Montana.

La famosa producción, que le dio el reconocimiento a Miley Cyrus y gira en torno a una adolescente que lleva una doble vida como estudiante y como una estrella del pop a nivel mundial, ocultando su verdadera identidad.

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Como bien se conoce, recientemente se lanzó un nuevo documental de la serie tras cumplir 20 años desde su estreno y que tiene a todos los fanáticos de la serie recordando esos momentos icónicos.

Luisa Fernanda W recrea escena de Hannah Montana
Luisa Fernanda W revive Hannah Montana y suelta inesperado mensaje. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, Luisa Fernanda W recreó el audio en el que, supuestamente, se revela la identidad del personaje al quitarse la peluca y decir que ella es Hannah Montana.

Sin embargo, más allá de la actuación, lo que llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

“Pov: cuando descubren que mi apellido es Cataño y no W”, escribió en la descripción del video, lo que generó una ola de reacciones entre sus millones de seguidores.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video de Luisa Fernanda W?

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer y varios usuarios reaccionaron con humor ante la publicación.

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“Cómo así que no es W”, escribió uno de los seguidores, mientras otro cuestionó: “Entonces W ¿por qué?”.

Por otro lado, algunos internautas también comentaron sobre el contenido reciente de la creadora, señalando que en las últimas semanas ha mostrado un cambio en sus publicaciones.

Luisa Fernanda W recrea escena de Hannah Montana
Luisa Fernanda W revive Hannah Montana y suelta inesperado mensaje. (Foto: Canal RCN)

Varios usuarios coincidieron en que este tipo de videos les recuerda a una etapa anterior de la influenciadora, cuando compartía contenido con un estilo diferente al que había venido mostrando.

“Volvió la Lu de 2016”, escribió una seguidora con emojis de risas.

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