Luisa Fernanda W se pronunció al conocer la noticia del segundo embarazo de Laura Tobón: "lloré"

Laura Tobón se posicionó en el centro de la conversación digital luego de revelar que está a la espera de su segundo hijo. La noticia generó diversas reacciones en redes sociales, entre ellas la de Luisa Fernanda W, quien no dudó en pronunciarse al respecto.

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¿Qué dijo Laura Tobón acerca de su embarazo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Laura Tobón sorprendió a sus seguidores al revelar que está esperando su segundo hijo. Este 9 de junio de 2026, la presentadora conmovió a sus fans al presumir su “pancita de embarazo”.

Mediante un carrusel de imágenes, compartió varias fotografías en las que aparece mostrando esta nueva etapa. Sin embargo, otro de los aspectos que llamó la atención fueron las declaraciones que ofreció a Marie Claire, en las que dijo no sentir miedo, sino amor y tranquilidad.

Laura Tobón presumió su pancita de embarazo en redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

Asimismo, destacó que mientras atraviesa esta etapa, también se está descubriendo a sí misma, reconociendo nuevas emociones y aprendizajes en el camino de la maternidad.

Posteriormente, se pronunció directamente a través de un video que tampoco pasó desapercibido. En la grabación aparece junto a su esposo, Álvaro Rodríguez, y su hijo Lucca, compartiendo un momento familiar en medio de un campo, rodeados de naturaleza.

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Lucca, por su parte, expresó la emoción que siente al saber que se convertirá en hermano mayor, mientras acariciaba y demostraba cariño a su madre. El gesto fue uno de los más comentados por los seguidores, quienes destacaron la ternura del momento.

Laura, por su parte, resaltó la felicidad que siente al ver crecer su hogar, asegurando que uno de sus propósitos como familia es seguir construyendo una vida llena de amor, aprendizajes y recuerdos inolvidables.

Laura Tobón anunció que espera a su segundo bebé y emocionó a sus seguidores (Foto Jamie McCarthy / AFP)

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores, amigos y familiares enviaron mensajes de felicitación a la presentadora y a su familia.

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¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W al conocer el embarazo de Laura Tobón?

Luisa Fernanda W, creadora de contenido colombiana, fue una de las celebridades que se pronunció tras conocer la noticia. A través de comentarios en redes, la también cantante envió un mensaje de felicitación en el que expresó su alegría por Laura y su familia.

Asimismo, destacó que se había conmovido al escuchar las palabras de Lucca y su emoción por convertirse en hermano mayor, lo que generó una ola de reacciones entre los usuarios.

“Soy el hermano mayor!!! Noooo lloré”, escribió.

Este mensaje se sumó a la conversación digital que ha acompañado a Laura Tobón en este importante momento de su vida. Aunque la presentadora no ha revelado cuántos meses de gestación tiene, los fans continúan atentos a cualquier novedad sobre esta etapa familiar.