Luisa Fernanda W rompió el silencio y habló sobre la teoría viral que involucra a Pipe Bueno

En redes sociales, el nombre de Pipe Bueno se ha asociado a una teoría creada por usuarios de redes sociales que lo han relacionado con coincidencias que no pasan desapercibidas. Tras la creación de diversos memes al respecto, Luisa Fernanda W fue clara y reveló lo que piensa al respecto.

¿De qué se tratan los memes de Pipe Bueno?

En plataformas como Facebook, TikTok e Instagram, algunos usuarios han construido una teoría mediante la cual aseguran que ciertas figuras públicas que se toman fotos con el artista colombiano, fallecen tiempo después.

Dentro de esta conversación digital, los internautas han mencionado casos como los de Yeison Jiménez, Darío Gómez, Ómar Geles y Vicente Fernández, entre otros nombres que han circulado en publicaciones y comentarios.

Pipe Bueno protagoniza memes virales en redes sociales / (Foto de AFP)

A partir de estos comentarios, se han generado múltiples memes y mensajes en tono irónico. Incluso, se han visto comentarios con peticiones curiosas en las que algunos usuarios le sugieren al cantante tomarse fotos con determinadas personas, reforzando así una narrativa que se mantiene activa desde el humor.

¿Qué ha dicho Pipe Bueno sobre su meme viral?

En un comienzo, el cantante abordó el tema con una actitud abierta, explicando que las situaciones mencionadas por los internautas solo son coincidencias. Pipe Bueno ha señalado que, debido a su trayectoria artística, es habitual que tenga fotografías y encuentros con numerosos colegas del medio musical.

Pipe Bueno reacciona a teorías de los usuarios en redes / (Foto de AFP)

Con el paso del tiempo, el contenido empezó a generar incomodidad. Tras un comentario en el que un usuario le pidió evitar tomarse fotos con otras figuras públicas, el cantante se mostró molesto y lanzó una contundente respuesta en la cual pedía que no lo incomodaran más con el tema.

En diversas ocasiones, Pipe Bueno ha solicitado respeto por las personas involucradas y por sus familias, una postura que es respaldada por varios usuarios en redes sociales.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el meme de Pipe Bueno?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Luisa Fernanda W fue consultada sobre el meme relacionado con su pareja. La creadora de contenido respondió que no le da relevancia a este tipo de comentarios, destacando que no es el tipo de contenido que acostumbra a consumir en redes.

No le doy importancia. Además tengo mi algoritmo muy bien educado, este tipo de memes no me aparecen, sé que existen porque me los han enviado

Los fans afirman que la empresaria mantiene una postura tranquila frente al tema, enfocándose en otros aspectos de su vida personal y profesional. Así, el meme continúa circulando como parte de la cultura digital, mientras su protagonista y allegados optan por no otorgarle más importancia de la necesaria.