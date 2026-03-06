Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W rompe el silencio y responde a críticas por la supuesta distancia con su madre

Luisa Fernanda W respondió un comentario en donde la cuestionaron por no publicar nada con su madre y dejar de seguir a su hermana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Se desata polémica por la relación de Luisa Fernanda W con su familia
Luisa Fernanda W reacciona a las críticas por su supuesta distancia con su familia. (AFP/ Jason Koerner)

Durante esta primera semana de marzo, en las redes sociales se ha hablado mucho sobre Luisa Fernanda W, quien está siendo criticada por la supuesta distancia que tiene con su madre y hermana, según los usuarios de internet.

Los comentarios y las especulaciones sobre Luisa y la relación con su familia, toma cada vez más fuerza, tanto por el supuesto silencio de la influenciadora, más lo que ha revelado Angie Mejía, su hermana menor.

¿Cómo nacieron los rumores de la lejana relación de Luisa Fernanda W y su familia?

A través de la cuenta oficial de Instagram de Angie Mejía, la joven publicó un carrusel con fotos y videos del cumpleaños de su mamá, el pasado martes tres de marzo.

En el post, la psicóloga hermana de Luisa Fernanda W, recibió comentarios de que la empresaria y creadora de contenido “brilló por su ausencia”, mensajes a los que la misma Angie le estaba dando me gusta.

Luisa Fernanda W reacciona a las críticas por su supuesta distancia con su familia.
Cuestionan a Luisa Fernanda W por su relación con su familia y ella reaccionó Foto: Canal RCN)

De hecho, se lee muchos comentarios por este estilo, en donde insinúan que a Luisa se le olvidó de dónde viene ya todos los comentarios similares, su hermana les dio like.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la relación con su madre?

Un día después de que quirieran estos comentarios y se conociera la supuesta incómoda relación entre Luisa Fernanda W y su hermana, la creadora de contenido publicó un post con audios.

Cuestionan a Luisa Fernanda W por su relación con su familia y ella reaccionó
Se desata polémica por la relación de Luisa Fernanda W con su familia (Foto: Canal RCN)

Como es costumbre en redes, recibió cuestionamientos por no hacer ni una historia con su mamá en su cumpleaños y en otras de sus publicaciones, tiene más comentarios similares, en donde le tocan el tema de la supuesta distancia con su familia.

De hecho, Luisa Fernanda dejó de seguir a su hermana menor en Instagram.

Entre uno de esos comentarios que le escribieron a la creadora de contenido, le preguntaron por qué dejó de seguir a la hermana y por qué no hizo ni una historia por el cumpleaños de su mamá.

Sorpresivamente, Luisa Cataño respondió: “Revisar los DMs para el enlace”.

Aunque no reveló nada sobre el tema en el comentario, la empresaria deja claro que ya sabe que la están criticando por esta situación y por eso, habló en historias diciendo que solo ella sabe cómo es la relación con su mamá.

