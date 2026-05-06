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Luisa Fernanda W rompe el silencio sobre la ausencia de Pipe Bueno en sus redes

Luisa Fernanda W nuevamente capturó la atención al revelar la razón por la que no publica fotos junto a Pipe Bueno.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luisa Fernanda W sorprende en redes con su look para la Met Gala, ¿será invitada?
Luisa Fernanda W causa furor al recrear su imagen para la Met Gala con IA. (Foto: AFP)

Luisa Fernanda W, quien con frecuencia se apodera de la conversación en redes sociales, una vez más llamó la atención del los internautas al revelar la verdadera razón por la que Pipe Bueno no aparece con tanta frecuencia en sus publicaciones en redes sociales.

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¿Por qué Luisa Fernanda W ya no publica casi contenido con Pipe Bueno?

El tema surgió, luego de que la reconocida creadora de contenido decidiera hacer en su cuenta de Instagram la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que fue interrogada precisamente por esta situación, pues para mucho ha sido bastante evidente la ausencia del cantante en sus publicaciones.

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"¿Por qué tan perdido Pipe de tus publicaciones?", escribió uno de sus seguidores. Frente al interés que quizás esto representa para un número importante de usuarios, la también empresaria no dudó en aclarar las razones y descartar cualquier rumor sobre su relación.

"Si ustedes analizan, mi contenido como tal en el feed, yo lo publico mucho con Pipe, ni con mis hijos ni con mi familia en general, o sea yo mi contenido lo baso en otras cosas entonces", fueron las palabras de Luisa Fernanda.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno y las redes sociales?

Así mismo, la antioqueña insistió en que, desde su posición, le parece completamente normal que el cantante no aparezca en su contenido con tanta frecuencia como muchos lo esperan, dejando claro que eso no significa que ambos no comportan tiempo juntos.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W reveló por qué Pipe Bueno no aparece en sus publicaciones. Foto | Canal RCN.

"Eso no significa que no compartamos mucho porque gracias a Dios nosotros nos dedicamos mucho tiempo de calidad", añadió la influencer paisa.

En historias otras historias que la mujer también respondió durante la actividad, también se refirió a otros temas como lo son sus tatuajes, pues una vez mostró cómo avanza el proceso de eliminarlos para siempre, esto luego de que días atrás anunciara su decisión de quitarlos para darle una bienvenida a una nueva versión.

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes
Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, la creadora digital, emocionó a sus fans al responder si está próxima su boda con Pipe, un interrogante que no solo contestó con mucha felicidad, pues también reveló que, aunque no dará fechas por ahora, sí se llevará a cabo pronto.

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