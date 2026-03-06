Luisa Fernanda W reveló si tiene buena relación con su mamá tras polémica con su familia

La creadora de contenido, Luisa Fernanda W, está siendo duramente criticada por la supuesta mala relación que tendría con su madre y hermana, por eso, no dudó en ser contundente y directa al hablar de tema.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

En los últimos días, su hermana menor, Angie Mejía, hizo una publicación de los cumpleaños de su mamá y recibió muchos comentarios en donde cuestionaron a Luisa por no estar junto a ellas, mensajes que la joven apoyó con un me gusta.

Artículos relacionados Viral Murió famosa bebé tiktoker que luchaba contra grave enfermedad: así la despidió su madre en redes

¿Cuáles fueron las críticas que recibió Luisa Fernanda W por no estar con su madre en el cumpleaños?

El pasado martes 3 de marzo, Angie Mejía publicó un carrusel de fotos y videos junto a su madre en la celebración de sus cumpleaños, pero la ausencia de Luisa Fernanda W desató una ola de críticas en los comentarios.

Luisa Fernanda W responde a críticas y revela cómo es su relación con su mamá. (Foto: Canal RCN)

A la hermana de la creadora le llegaron mensajes como que a Luisa se le había olvidado de dónde venía y pareciera que se avergonzara de su familia.

Aunque la joven solo les dio me gusta a estos comentarios, no ha revelado nada sobre cómo está su relación con la influenciadora, pero sí se sabe que las dos se dejaron de seguir en Instagram, lo que refuerza la teoría de que no están en buenos términos.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W rompe el silencio y responde a críticas por la supuesta distancia con su madre

¿Qué dijo Luisa Fernanda W al revelar cómo es la relación con su madre?

Luisa Fernanda W no dejó que pasara muchos días para responder sobre la polémica de la relación de su madre y hermana, por lo que fue directa y clara al romper el silencio.

A través de redes sociales, se conoció su reclamo a las personas que la cuestionan por la supuesta mala relación que tiene con su mamá: “yo no tengo que darles explicaciones”.

Luisa Fernanda W se pronuncia sobre su relación con su mamá tras críticas. (Foto: Canal RCN)

“Es que Luisa Fernanda está en todos lados, menos donde su mamá. Sí y qué, vaya usted a donde la suya”.

Con esta dura respuesta, la creadora a de contenido se dejó ver bastante alterada, diciendo que no le importan lo que inventen de ella.

“Yo sé la relación que tengo con mi mamá. Gracias a dios todo está bien”.

Finalmente, Luisa reiteró que por su lado todo está bien, pero no mencionó a su hermana, revelando si con ella tiene una buena relación o no, ya que ninguna se sigue en Instagram.