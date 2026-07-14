Luisa Fernanda W reveló cómo luce su piel tras la eliminación de sus tatuajes | VIDEO

La creadora de contenido Luisa Fernanda W para actualizar a sus seguidores sobre el resultado más reciente del proceso de eliminación de sus tatuajes y reveló cómo luce actualmente la piel intervenida, respondiendo a la curiosidad de sus fans sobre los cambios que ha experimentado tras someterse al tratamiento.

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¿Cuántas sesiones lleva Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes?

Luisa Fernanda W aprovechó un rato libre para actualizar a sus seguidores sobre el proceso de eliminación de los tatuajes al que se ha sometido recientemente. La creadora de contenido respondió a quienes querían saber cómo lucía su piel después de dos sesiones y aseguró que ya ha empezado a notar resultados.

¿Qué riesgos tiene borrar tatuajes? Luisa Fernanda W mostró su procedimiento en redes. (Foto: AFP y Freepik)

Según explicó por medio de una serie de videos publicados a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el tatuaje de mayor tamaño que tiene ha perdido aproximadamente un 40 % de su intensidad.

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También comentó que, tras cada sesión, la tinta puede parecer más oscura debido a la reacción de la piel, pero con el paso de los días el color comienza a desvanecerse de forma progresiva.

“El tatuaje más grande que tengo lo veo por ahí en un 40 %, es muy fuerte, porque está super rojo con sangrecita. Cuando hacen cada sesión pareciera que se ve más negro, pero no, con los días va bajando el color”.

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¿Borrarse un tatuaje duele?

La influenciadora también habló sobre el dolor que ha experimentado durante el tratamiento. Contó que la piel queda muy enrojecida e incluso con pequeños rastros de sangre después del procedimiento, y reconoció que la segunda sesión fue especialmente intensa.

Pese a ello, aseguró que continuará con el proceso, ya que todavía le faltan algunos tatuajes por comenzar a eliminar, aunque señaló que cada vez son menos los que quedan pendientes.

“No les puede explicar lo que duele, pero ahí voy en el proceso, hay varios tatuajes que no he empezado a borrarlos, pero ya quedan pocos. Duelen muchísimo, esta segunda sesión estuvo fuerte”.