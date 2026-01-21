Luisa Fernanda W revela por qué no consume licor regularmente

Luisa Fernanda W volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder con total honestidad una inquietud que muchos de sus seguidores le han hecho en diferentes ocasiones.

La empresaria explicó que su relación con el licor es distante y consciente, para ella, no se trata de juzgar o controlar a su pareja, sino de entender que cada persona es responsable de sus propias decisiones.

¿Cómo entiende Luisa Fernanda W el consumo de licor?

Luisa Fernanda fue clara al afirmar que el licor puede convertirse en algo muy perjudicial cuando no se maneja con responsabilidad, desde su visión, no es una lucha que le corresponda librar por otros, sino una decisión individual.

Reconoce que Pipe Bueno es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones y que su papel como pareja no es corregirlo, sino acompañarlo desde el respeto y la comprensión, siempre y cuando no se vea afectada su tranquilidad.

¿Por qué Luisa Fernanda W decide alejarse de ciertos ambientes?

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus seguidores fue la naturalidad con la que habló de su decisión de alejarse físicamente de los espacios donde el consumo de licor se vuelve excesivo.

Luisa Fernanda W se sinceró sobre los shows de Pipe Bueno/Canal RCN

Luisa Fernanda explicó que cuando percibe que el ambiente comienza a tornarse denso o negativo, prefiere retirarse sin culpa, sabe que exponerse constantemente a escenarios que no van alineados con su propósito personal puede afectar su equilibrio emocional.

Incluso confesó que en más de una ocasión ha sido catalogada como “aburrida”, pero lejos de incomodarla, lo asume como una consecuencia natural de elegir lo que la hace sentir en paz.

¿Cómo impacta esto en la relación de Luisa Fernanda W con Pipe Bueno?

Aclaró que amar y apoyar a su pareja no significa estar presente en todos los espacios ni compartir absolutamente todo y aunque se alegra profundamente por el éxito profesional de Pipe Bueno y celebra cada uno de sus logros, reconoce que no siempre los escenarios de sus shows coinciden con lo que ella desea para sí misma.

🍷 Luisa Fernanda W fue clara: el licor no define su vida ni su entorno. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, no asiste con frecuencia a las presentaciones, algo que no está relacionado con falta de apoyo, sino con coherencia personal.

Su mensaje final fue contundente: es posible amar, respetar y respaldar a la pareja sin perder la propia identidad ni traicionar los valores que guían su vida.