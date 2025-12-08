Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W revela foto de su infancia y sorprende por su parecido con Máximo ¡Idénticos!

Luisa Fernanda W desempolvó fotos de su infancia y dejó ver el gran cambio físico que tuvo hasta la actualidad.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Fernanda W mostró cómo lucía en su infancia
Luisa Fernanda W dejó ver cómo se veía en su infancia. (Foto Canal RCN)

La influenciadora Luisa Fernanda W se lista como una de las creadoras de contenido más habladas y comentadas en el mundo del entretenimiento y pocas veces sus publicaciones pasan por desapercibido.

Artículos relacionados

¿Cómo se veía Luisa Fernanda W en su infancia?

La influenciadora quien se radicó hace unos meses en México junto a Pipe Bueno y sus dos hijos Máximo y Domenic quiso desempolvar recientemente unas fotografías suyas de su infancia.

Luisa Fernanda W compartió una primera imagen en la que se dejaba ver posando desde un tocador de su cuarto por ese entonces.

Frente a esta imagen, la influenciadora expresó que esta foto la describía perfectamente porque desde pequeña tenía ese gusto por la arreglarse y maquillarse.

Luisa siendo Luisa desde niña.

Luisa Fernanda W les ayuda y guía a sus hijos con sus videos como influencers.
Luisa Fernanda W mostró cómo lucía cuando era pequeña. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuáles son las fotos por las que comparan físicamente a Luisa Fernanda W con su hijo Máximo?

La creadora de contenido compartió otra imagen en la que se dejó ver junto a una muñeca que según ella le había heredado su familia.

Esta muñeca fue heredada por generaciones, la última fui yo.

Luisa Fernanda W quiso mostrarles a sus seguidores estos recuerdos de su niñez en Medellín y como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar.

La influenciadora recibió múltiples comentarios con sus imágenes en donde muchos se mostraron asombrados con su gran parecido físico con su hijo mayor, Máximo.

En redes internautas le dejaron comentarios como "Dos gotas de agua" o "Ya entiendo a quién se parece Máximo", dejando claro que cuando pequeña era igualita a su primogénito.

Artículos relacionados

¿Qué procedimientos físicos tiene Luisa Fernanda W?

Otros de los comentarios que ha recibido la influenciadora paisa han sido sobre su cambio físico desde entonces hasta ahora.

Luisa Fernanda W ha revelado que con el tiempo se ha hecho algunos retoques en su físico, uno de los más relevantes fue una rinoplastia, la cual perfiló más su rostro.

Otro de los procedimientos de la influenciadora fueron unas prótesis y hasta el momento según ha comentado no se ha hecho ningún otro procedimiento estético.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Riaño presentó a la que sería su nueva pareja Alejandro Riaño

Ella es la nueva pareja de Alejandro Riaño tras su separación de Mari Manotas

El comediante Alejandro Riaño compartió amorosas fotografías junto a su nueva pareja tras ser captados en concierto en Bogotá.

Marbelle, Miguel Uribe Marbelle

Marbelle compartió emotivo mensaje tras la muerte de Miguel Uribe: "No puedo entender"

Marbelle expresó un enternecedor mensaje tras el fallecimiento de Miguel Uribe, recordándolo con mucho amor.

Brad Pitt revela que Valentino Rossi es su ídolo deportivo Brad Pitt

Brad Pitt reveló quién es su ídolo y sorprendió al decir: “Está por encima de todos”

Brad Pitt expresó su admiración por Valentino Rossi, ícono del MotoGP, destacando su talento y habilidades únicas.

Lo más superlike

Taylor Swift Taylor Swift

Taylor Swift sorprende a fans con el anuncio de su nuevo álbum

Taylor Swift anunció su duodécimo álbum de estudio con una revelación sorpresa que encendió las redes y la expectativa global.

Cuatro delantales negros en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Cuatro celebridades se llevaron delantal negro en MasterChef Celebrity

Murió influencer tras senderismo Influencers

Murió influencer Hannah Moody tras hacer senderismo, esto se sabe

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?