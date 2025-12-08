Luisa Fernanda W revela foto de su infancia y sorprende por su parecido con Máximo ¡Idénticos!

La influenciadora Luisa Fernanda W se lista como una de las creadoras de contenido más habladas y comentadas en el mundo del entretenimiento y pocas veces sus publicaciones pasan por desapercibido.

¿Cómo se veía Luisa Fernanda W en su infancia?

La influenciadora quien se radicó hace unos meses en México junto a Pipe Bueno y sus dos hijos Máximo y Domenic quiso desempolvar recientemente unas fotografías suyas de su infancia.

Luisa Fernanda W compartió una primera imagen en la que se dejaba ver posando desde un tocador de su cuarto por ese entonces.

Frente a esta imagen, la influenciadora expresó que esta foto la describía perfectamente porque desde pequeña tenía ese gusto por la arreglarse y maquillarse.

Luisa siendo Luisa desde niña.

Luisa Fernanda W mostró cómo lucía cuando era pequeña. (Fotos Canal RCN)

¿Cuáles son las fotos por las que comparan físicamente a Luisa Fernanda W con su hijo Máximo?

La creadora de contenido compartió otra imagen en la que se dejó ver junto a una muñeca que según ella le había heredado su familia.

Esta muñeca fue heredada por generaciones, la última fui yo.

Luisa Fernanda W quiso mostrarles a sus seguidores estos recuerdos de su niñez en Medellín y como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar.

La influenciadora recibió múltiples comentarios con sus imágenes en donde muchos se mostraron asombrados con su gran parecido físico con su hijo mayor, Máximo.

En redes internautas le dejaron comentarios como "Dos gotas de agua" o "Ya entiendo a quién se parece Máximo", dejando claro que cuando pequeña era igualita a su primogénito.

¿Qué procedimientos físicos tiene Luisa Fernanda W?

Otros de los comentarios que ha recibido la influenciadora paisa han sido sobre su cambio físico desde entonces hasta ahora.

Luisa Fernanda W ha revelado que con el tiempo se ha hecho algunos retoques en su físico, uno de los más relevantes fue una rinoplastia, la cual perfiló más su rostro.

Otro de los procedimientos de la influenciadora fueron unas prótesis y hasta el momento según ha comentado no se ha hecho ningún otro procedimiento estético.