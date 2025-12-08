Así reaccionó Alejandro Estrada cuando le preguntaron por Dominica en plena entrevista

El actor Alejandro Estrada estuvo en Buen día, Colombia hablando sobre sus proyectos y su vida tras su ruptura con Dominica Duque semanas atrás.

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada cuando le preguntaron por Dominica Duque en entrevista?

Alejandro Estrada en su entrevista con el matutino del Canal RCN habló sobre todo el proceso que venía afrontando en su vida en el último tiempo en donde terminó su relación con Dominica Duque.

El actor aseguró que en este camino ha podido analizar muchas cosas que antes no veía en él y que podían haber afectado su relación con la periodista y relaciones anteriores como su matrimonio con Nataly Umaña.

Cometemos el error de culpar a la otra persona y me doy cuenta que estando solo que uno tiene muchas cosas por solucionar y sanar.

Precisamente, el actor dejó claro que su relación con Dominica Duque terminó de la mejor manera debido a que fue por mutuo acuerdo y no por una infidelidad o error.

No hay ningún conflicto tenemos una excelente relación todo terminó muy bonito, entonces no hay ningún problema.

Alejandro Estrada habló sobre cómo quedó con Dominica tras terminar. (Foto Canal RCN)

¿Alejandro Estrada ve 'Manos arriba', after de MasterChef Celebrity por Dominica Duque ?

El actor se encontraba hablando de todos los cambios que viene implementando en su vida cuando uno de los presentadores del matutino le preguntó de manera indirecta por Dominica Duque.

Ana Karina Soto le indagó a Alejandro Estrada si estaba viéndose el after de MasterChef Celebrity, 'Manos arriba', programa presentado por Dominica y Estiwar G.

No he visto casi el After, no me ha quedado tiempo, a esa hora estoy en clase de batería, no mentiras, está chévere.

Ante su respuesta, el presentador Andrés López, le expresó que él no podría ver a una expareja en algún programa: "Qué pereza ver a la exnovia todas las noches".

Sin embargo, Alejandro Estrada fue enfático al asegurar que por primera vez en su vida había terminado un relación en los mejores términos y que se quedaba con todo lo bueno que habían vivido.

Vale la pena verlo a veces para recordar.

¿Alejandro Estrada está en una nueva relación?

Al actor también le preguntaron si estaba saliendo con alguna persona tras su ruptura con Dominica Duque.

Frente a esto, Alejandro Estrada reveló que no está por el momento saliendo con alguna persona porque decidió darse tiempo para sanar su reciente ruptura y todo lo que le faltaba de su matrimonio con Nataly Umaña.