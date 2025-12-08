Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yana Karpova habló de su ex Cris Valencia: ¿ya superó esa etapa?

Yana Karpova mencionó a Cris Valencia y dejó en evidencia que ya está en una etapa completamente diferente en su vida.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yana Karpova y Cris Valencia
Yana Karpova habló de su ex Cris Valencia: ¿ya superó esa etapa? | Foto: Canal RCN

Yana Karpova, más conocida como ‘La rusa’, es una reconocida cantante y creadora de contenido digital, quien ha acaparado la atención mediática de sus seguidores al demostrar que lleva un estilo de vida artístico. Además, está orgullosa de poder llevar a cabo todos sus proyectos de la mano de su actual pareja.

Por su parte, la influenciadora ha compartido recientemente, a través de sus redes sociales, una sorprendente confesión acerca de Cris Valencia, con quien se alejó desde hace varios meses tras la ruptura que se presentó entre ambos.

Yana Karpova mencionó a Cris Valencia en sus redes, ¿aún lo extraña?

Desde luego, la influenciadora ha demostrado mediante sus redes sociales que mantiene un buen estilo de vida, pero también suele conservar una conexión especial con sus seguidores, a quienes les comparte varios detalles sobre su vida personal.

Con base en esto, Yana compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, lo que ha vivido a nivel emocional desde que se alejó de su exnovio Cris Valencia. En una dinámica de preguntas en sus historias, un seguidor le escribió: “¿Estás muy feliz con Cris?”, a lo que ella respondió:

“Querías decir SIN. La verdad, estoy muy feliz. Tengo una nueva etapa en mi vida y me siento muy bien. Amo mi vida presente”, añadió Yana Karpova.

A raíz de esta respuesta, Yana demostró que está atravesando un momento importante a nivel personal, pues siente que ha superado varias etapas que no desea repetir y se muestra orgullosa de disfrutar de su presente con su actual pareja.

¿Quién es la actual pareja de Yana Karpova?

En los últimos meses, muchos internautas han estado pendientes de la vida de Yana Karpova, quien confirmó que tiene una relación con Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, con quien ha demostrado tener una conexión especial.

Marlon Solórzano
¿Quién es el actual novio de Yana Karpova? | Foto. Canal RCN

Sin duda, ambos confirmaron hace poco tiempo que mantienen una relación sentimental, compartiendo en varias publicaciones la felicidad que han sentido desde que decidieron hacer pública su relación, disfrutando de viajes, proyectos en conjunto y generando contenido digital para sus redes sociales.

