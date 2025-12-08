Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro le dio un lujoso regalo a su amiga Karola: ¿de qué se trata?

Emiro Navarro sorprendió a Karola con un lujoso regalo que la hizo llorar de emoción en el aeropuerto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Emiro Navarro y Karola
¿Qué detalle le dio Emiro Navarro a Karola? | Fotos: Canal RCN

Emiro Navarro se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más destacados del país al demostrar una auténtica personalidad, la cual destacó al ser parte de uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, Emiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales al tener un lujoso detalle con su amiga Karola, con quien ha construido una especial amistad en los últimos años y se ha sentido sumamente orgulloso de verla cumplir sus logros.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el lujoso detalle que Emiro Navarro le dio a su amiga Karola?

Desde luego, Emiro demostró a lo largo de La casa de los famosos Colombia que tiene una especial amistad con Karola, quien es base fundamental en su vida desde hace varios años al acompañarlo en su crecimiento personal y profesional, al ser uno de los influenciadores más exitosos del país.

Por su parte, Emiro compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, el lujoso regalo que le dio a su amiga Karola, quien emprenderá un viaje internacional para hacer parte de un importante proyecto en su vida, y expresó lo siguiente:

Artículos relacionados

Emiro Navarro
¿Qué detalle le dio Emiro Navarro a Karola? | Fotos: Canal RCN

“Ay no, me voy a poner a llorar. Ay, amigo, gracias, es como el dije, te amo”, expresó Karola llena de gran emotividad.

Cabe resaltar que Emiro demostró el gran agradecimiento que tiene con su amiga al darle una lujosa manilla de color verde con dorado. Sin duda, esta muestra de agradecimiento revela la especial amistad que hay entre ambos.

Emiro Navarro
¿Qué detalle le dio Emiro Navarro a Karola? | Fotos: Canal RCN

¿Quién es Karola Alcendra, la mejor amiga de Emiro Navarro?

Recordemos que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, el nombre de Karola Alcendra se convirtió en tendencia tras varias diferencias presentadas, entre esas, con Yaya Muñoz, quien tuvo una especial amistad con Emiro y aclararon estas actitudes durante una entrevista en el programa de ‘Buen Día, Colombia’.

Artículos relacionados

Además, Karola es una reconocida influenciadora digital, quien ha cautivado a sus seguidores al demostrar tener una personalidad auténtica e innovadora en redes sociales. Además, comparte varios detalles de su vida mediante las publicaciones que hace en redes sociales y, en la actualidad, está emprendiendo un importante proyecto a nivel internacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Murió Lina Bina, actriz y creadora de contenido Influencers

Falleció Lina Bina, actriz y creadora de contenido, a los 24 años: esto se sabe

La hermana de la reconocida actriz Lina Bina confirmó la lamentable noticia y reveló detalles de la causa de su fallecimiento.

La inesperada verdad que Felipe Saruma contó sobre sus misteriosas ‘quemaduras de sol’ Felipe Saruma

Felipe Saruma enseñó la verdad detrás de sus fuertes ‘quemaduras de sol’

Felipe Saruma reapareció tras enseñar unas ‘quemaduras de sol’ a lo largo de su cuerpo para relevar la verdad de lo que pasó.

Yana Karpova y Cris Valencia Talento nacional

Yana Karpova habló de su ex Cris Valencia: ¿ya superó esa etapa?

Yana Karpova mencionó a Cris Valencia y dejó en evidencia que ya está en una etapa completamente diferente en su vida.

Lo más superlike

Valentina Taguado se refirió a sus diferencias con Michelle Rouillard MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reveló qué opina de Michelle Rouillard tras cruce en MasterChef Celebrity

Valentina Taguado rompió el silencio y habló sobre sus diferencias con Michelle Rouillard en MasterChef: "Es como una cebolla".

Conoce los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025 Talento nacional

¿Cuáles son los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025?

Jennifer López Jennifer López

Jennifer López enfrenta un inesperado incidente con un insecto durante su concierto | VIDEO

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?