Emiro Navarro le dio un lujoso regalo a su amiga Karola: ¿de qué se trata?

Emiro Navarro se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más destacados del país al demostrar una auténtica personalidad, la cual destacó al ser parte de uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, Emiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales al tener un lujoso detalle con su amiga Karola, con quien ha construido una especial amistad en los últimos años y se ha sentido sumamente orgulloso de verla cumplir sus logros.

Artículos relacionados Paola Turbay Paola Turbay despide a Miguel Uribe Turbay con emotivo mensaje: “Te voy a extrañar”

¿Cuál fue el lujoso detalle que Emiro Navarro le dio a su amiga Karola?

Desde luego, Emiro demostró a lo largo de La casa de los famosos Colombia que tiene una especial amistad con Karola, quien es base fundamental en su vida desde hace varios años al acompañarlo en su crecimiento personal y profesional, al ser uno de los influenciadores más exitosos del país.

Por su parte, Emiro compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, el lujoso regalo que le dio a su amiga Karola, quien emprenderá un viaje internacional para hacer parte de un importante proyecto en su vida, y expresó lo siguiente:

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Raúl Ocampo habló del vacío que le dejó la muerte de Alejandra Villafañe: “estoy tratando de honrarla”

¿Qué detalle le dio Emiro Navarro a Karola? | Fotos: Canal RCN

“Ay no, me voy a poner a llorar. Ay, amigo, gracias, es como el dije, te amo”, expresó Karola llena de gran emotividad.

Cabe resaltar que Emiro demostró el gran agradecimiento que tiene con su amiga al darle una lujosa manilla de color verde con dorado. Sin duda, esta muestra de agradecimiento revela la especial amistad que hay entre ambos.

¿Qué detalle le dio Emiro Navarro a Karola? | Fotos: Canal RCN

¿Quién es Karola Alcendra, la mejor amiga de Emiro Navarro?

Recordemos que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, el nombre de Karola Alcendra se convirtió en tendencia tras varias diferencias presentadas, entre esas, con Yaya Muñoz, quien tuvo una especial amistad con Emiro y aclararon estas actitudes durante una entrevista en el programa de ‘Buen Día, Colombia’.

Artículos relacionados Emiro Navarro Así fue la videollamada entre Emiro Navarro y Ryan Castro, ¿qué dijeron?

Además, Karola es una reconocida influenciadora digital, quien ha cautivado a sus seguidores al demostrar tener una personalidad auténtica e innovadora en redes sociales. Además, comparte varios detalles de su vida mediante las publicaciones que hace en redes sociales y, en la actualidad, está emprendiendo un importante proyecto a nivel internacional.