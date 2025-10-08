Así fue la videollamada entre Emiro Navarro y Ryan Castro, ¿qué dijeron?

Una vez más, la amistad entre Emiro Navarro y el cantante Ryan Castro se intensifica.

¿Cómo empezó la amistad entre Emiro Navarro y Ryan Castro?

A través de las redes sociales, comenzó a revelarse la conexión entre Ryan Castro y Emiro Navarro. Todo empezó cuando ambos iniciaron una serie de transmisiones en vivo en TikTok, donde protagonizaron una "revancha" de seguidores y likes.

Desde entonces, numerosos usuarios se unieron para disfrutar del contenido de estos dos personajes, que incluyó diversos retos y dinámicas interactivas.

Emiro Navarro logró vencer al cantante, lo que llevó a Ryan a visitarlo en Medellín. A partir de ese encuentro, la complicidad entre ellos se volvió evidente y única.

Así empezó la amistad entre Ryan Castro y Emiro Navarro | Foto Canal RCN

¿Emiro Navarro visitó New York junto con Ryan Castro?

Gracias a la plataforma digital y las dinámicas que realizaron, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia tuvo la oportunidad de visitar New York junto con Ryan Castro.

Además de conocer a Castro, Emiro tuvo la oportunidad de estar con Valentina Ferrer, pareja de J Balvin.

Luego de su visita por la gran manzana, el creador de contenido compartió distintos bailes o dinámicas con las celebridades. También, se mostró alegre de compartir con varias personalidades del mundo de la farándula.

¿Cómo fue al videollamada de Emiro Navarro y Ryan Castro?

En esta ocasión, Emiro compartió en sus redes sociales un video donde aparece en videollamada junto a Ryan Castro.

En el video, se observa a Ryan Castro participando en un concierto en Toronto, Canadá, mientras Emiro Navarro disfruta del show a través de una videollamada.

Emiro se muestra contento y feliz, cantando la canción "Ba Ba Bad". Aunque no se pudo escuchar lo que dijo Navarro, sin duda, la relación entre ambos se ha fortalecido, consolidando un vínculo especial.