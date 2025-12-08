Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura celebra un dulce paso de autonomía en su bebé y derrite corazones

La Segura no ocultó su emoción al compartir el dulce e inesperado avance que logró su hijo de apenas cuatro meses.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El tierno hito de independencia del hijo de La Segura que derritió a sus fans
¿Qué logró el hijo de La Segura con solo cuatro meses que la tiene tan orgullosa? (Foto Canal RCN).

Natalia Segura, mejor conocida en el mundo digital como La Segura, enterneció las redes sociales este martes 12 de agosto con la celebración de un nuevo mes de vida de su hijo Lucca, pero lo que más llamó la atención fue el avance de autonomía que la influenciadora presumió del pequeño.

¿Por qué La Segura está tan orgullosa de su bebé de apenas cuatro meses?

Durante la mañana de este martes, La Segura compartió con sus seguidores la emoción de celebrar los cuatro meses de su pequeño hijo Lucca, producto de su relación con el chef uruguayo Ignacio Baladán.

La Segura celebra un dulce paso de autonomía en su bebé y derrite corazones
La Segura celebró el tierno logro de autonomía de su hijo de cuatro meses. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los internautas fue la forma en la que la reconocida influenciadora celebró un pequeño y muy significativo avance de autonomía en el menor.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura compartió un tierno audiovisual del menor que encantó a los internautas.

Pues el pequeño Lucca no solo habría aprendido a tomarle cariño a su biberón, sino que además está comenzando a tomar el recipiente con sus propias manos sin ayuda de alguno de sus papás, marcando así el inicio de su autonomía.

"Felices 4 meses amor de todas mis vidas. Te amo con todo mi ser"

Ignacio Baladán celebró los cuatro meses de su hijo con emotivo mensaje

Haciendo uso de esta misma red social, el chef uruguayo Ignacio Baladán compartió una tierna fotografía de su hijo Lucca en donde se le ve envuelto en una toalla, listo para una ducha.

Junto a la fotografía, Baladán compartió un tierno mensaje con el que se mostró feliz de celebrar un mes más de vida de su pequeño hijo.

“Arrancamos el día con un mes más de esta hermosura. Te amamos”

Así, entre biberones, el pequeño Lucca se lleva todas las miradas y deja claro que crece a pasos de gigante.

