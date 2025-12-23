Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W habla sin filtro sobre cómo controla sus celos hacia Pipe Bueno

Luisa Fernanda W respondió preguntas de sus seguidores y explicó cómo la autoestima la ayudó a vivir sin celos ni conflictos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luisa Fernanda W habló claro sobre los celos y explicó por qué hoy vive más tranquila que nunca.
Luisa Fernanda W habló claro sobre los celos y explicó por qué hoy vive más tranquila que nunca. Foto Canal RCN

Luisa Fernanda W aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para responder inquietudes de sus seguidores, quienes constantemente observan cada aspecto de su vida personal, profesional y familiar junto al cantante Pipe Bueno.

¿Cómo maneja Luisa Fernanda W el tema de los celos?

Una de las preguntas que más llamó la atención tuvo que ver con su aparente calma frente a los celos, muchos seguidores quisieron saber cómo logra mantenerse relajada ante un tema que suele generar discusiones en las relaciones.

Reconoció que los celos, en cierta medida, pueden ser normales, siempre y cuando no se conviertan en una actitud enfermiza o controladora, para ella, cuando una persona trabaja en su amor propio, muchas situaciones dejan de tener tanto peso emocional, lo que permite vivir con mayor tranquilidad.

Luisa también dejó claro que confiar en uno mismo facilita confiar en la pareja. Desde su visión, cuando hay seguridad personal, se entrega confianza con libertad y queda en manos del otro respetarla o no, sin que eso signifique perder la paz interior.

¿Qué papel juega la autoestima en su relación y su vida diaria?

Más allá de la relación de pareja, Luisa Fernanda W explicó que una autoestima sólida impacta todos los aspectos de la vida, sentirse bien consigo misma le ha permitido enfocarse en su crecimiento personal, en su familia y en sus proyectos, sin vivir pendiente de lo que otros puedan hacer o decir.

Luisa Fernanda W hizo reír a sus seguidores con su honesta reflexión sobre la maternidad
Luisa Fernanda W confesó lo que realmente piensa de los celos. (Foto Canal RCN).

Según contó, cuando una persona se prioriza, muchas situaciones externas simplemente “resbalan”, esa seguridad interior se convierte en una especie de escudo emocional que evita caer en dramas innecesarios.

¿Cuál es su fórmula para lidiar con personas tóxicas o envidiosas?

Otra inquietud recurrente entre sus seguidores fue cómo manejar a personas negativas o envidiosas, especialmente cuando se está expuesto públicamente y la respuesta de Luisa fue contundente, ignorar.

Así opina Luisa Fernanda W sobre el famoso 50/50 en las relaciones de pareja
Luisa Fernanda W habla sobre la madurez en una relación y cómo lo aplica en su vida (Foto: AFP)

Ignorar, para ella, ha sido la mejor estrategia, no desde la indiferencia vacía, sino desde la ocupación consciente en su propia vida, y explicó que estaba tan enfocada en crecer como persona, en construir su camino y en cumplir sus metas, que simplemente no tenía espacio para darle atención a la negatividad.

Con estas reflexiones, Luisa Fernanda W demuestra que su influencia va más allá de la estética o el entretenimiento para vivir con más calma, seguridad y enfoque, recordando que el verdadero equilibrio empieza por uno mismo.

