Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera regalará 5 millones de pesos a sus seguidores: conoce los detalles

Jhonny Rivera emocionó a sus fanáticos al anunciar que regalará 5 millones de pesos y explicó cómo participar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera regalará 5 millones de pesos a sus seguidores y así puedes participar
Jhonny Rivera regalará 5 millones de pesos a sus seguidores y así puedes participar. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al anunciar que en los próximos días regalará 5 millones de pesos, una noticia que los amantes de su música recibieron como un verdadero regalo de Navidad.

Artículos relacionados

¿Por qué Jhonny Rivera decidió regalar 5 millones de pesos a sus fanáticos?

La tarde del pasado lunes 22 de diciembre Jhonny Rivera realizó un inesperado anunció por medio de sus redes sociales que sin duda alguna emocionó a sus millones de seguidores, pues en este anunciaba que en los próximos días regalaría 5 millones de pesos. Esto con motivo del estreno de su canción ‘El intenso’ que relanzará, pero en versión salsa.

Jhonny Rivera dará 5 millones de pesos a sus seguidores con esta dinámica
Jhonny Rivera dará 5 millones de pesos a sus seguidores con esta dinámica. (Foto Canal RCN).

Esta nueva versión de su icónico sencillo será lanzado este martes 23 de diciembre a las 7 p.m. previo a noche buena, pero no estará acompañado del video musical. Esta nueva versión iba a ser inicialmente estrenada en su show en Cali, pero por cuestiones ajenas a él no pudo hacerlo.

Artículos relacionados

“Mañana (martes 23) sale el intenso versión salsa, es un regalo que tenía preparado para cerrar el show de Cali, y voy a regalar cinco millones de pesos”

¿Cómo participar por los 5 millones que regalará Jhonny Rivera?

Según explicó Jhonny Rivera por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, entregará cinco millones de pesos a sus seguidores por medio de una dinámica bastante llamativa.

Jhonny Rivera sorprende al anunciar que regalará 5 millones de pesos
Jhonny Rivera sorprende al anunciar que regalará 5 millones de pesos. (Foto Canal RCN).

La idea es que una vez la nueva versión de El Intenso se estrene en las plataformas digitales sus seguidores creen una coreografía, la suban a TikTok o Instagram, junto al hashtag #ElIntensoSala y las cinco mejores ganarán un millón de pesos cada una.

Artículos relacionados

“Voy a regalar cinco millones de pesos de la siguiente manera: cinco premios de un millón a las cinco mejores parejas de salsa, a las que mejor lo bailen y lo suban con el hashtag #ElIntensoSala en TikTok en Instagram, vamos a estar viendo todos los videos”

De esta manera, el cantante invitó a todos sus seguidores a participar en la dinámica, asegurando que estará pendiente de cada uno de los videos publicados para elegir a los ganadores de los cinco premios de un millón de pesos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón tiene pareja? Yina Calderón

¿Yina Calderón tiene nueva pareja? Video despierta rumores sobre un nuevo romance

Un video cantando una canción de Karol G volvió a poner a Yina Calderón en el centro de la conversación y abrió dudas sobre si tiene nueva pareja.

Laura de León recuerda a su mamá. Laura de León

Laura de León compartió un sentido mensaje sobre su mamá y recordó las navidades que vivieron juntas

Laura de León abrió su corazón en redes sociales al recordar a su mamá con un mensaje lleno de nostalgia y amor.

María Sol Messi, hermana de Messi sufrió accidente de tránsito Talento internacional

Hermana de Lionel Messi sufrió accidente de tránsito en Miami: esto es lo que se sabe

La hermana de Messi sufrió varias fracturas en el accidente de tránsito, por lo que debió aplazar su boda prevista para enero.

Lo más superlike

Muere Adam the Woo, el reconocido youtuber de 51 años Talento internacional

Muere Adam the Woo a los 51 años: esto se sabe del fallecimiento del popular youtuber

Autoridades de Florida confirmaron la muerte de Adam the Woo, uno de los youtubers más influyentes del turismo digital.

Enrique Iglesias anuncia la llegada de su cuarto hijo Talento internacional

Enrique Iglesias sorprende al confirmar la llegada de su cuarto hijo: así luce el recién nacido

fallecio actriz de modern family Talento internacional

Falleció reconocida actriz de Modern Family y Karate Kid

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn