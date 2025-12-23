Jhonny Rivera regalará 5 millones de pesos a sus seguidores: conoce los detalles

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al anunciar que en los próximos días regalará 5 millones de pesos, una noticia que los amantes de su música recibieron como un verdadero regalo de Navidad.

¿Por qué Jhonny Rivera decidió regalar 5 millones de pesos a sus fanáticos?

La tarde del pasado lunes 22 de diciembre Jhonny Rivera realizó un inesperado anunció por medio de sus redes sociales que sin duda alguna emocionó a sus millones de seguidores, pues en este anunciaba que en los próximos días regalaría 5 millones de pesos. Esto con motivo del estreno de su canción ‘El intenso’ que relanzará, pero en versión salsa.

Jhonny Rivera dará 5 millones de pesos a sus seguidores con esta dinámica. (Foto Canal RCN).

Esta nueva versión de su icónico sencillo será lanzado este martes 23 de diciembre a las 7 p.m. previo a noche buena, pero no estará acompañado del video musical. Esta nueva versión iba a ser inicialmente estrenada en su show en Cali, pero por cuestiones ajenas a él no pudo hacerlo.

“Mañana (martes 23) sale el intenso versión salsa, es un regalo que tenía preparado para cerrar el show de Cali, y voy a regalar cinco millones de pesos”

¿Cómo participar por los 5 millones que regalará Jhonny Rivera?

Según explicó Jhonny Rivera por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, entregará cinco millones de pesos a sus seguidores por medio de una dinámica bastante llamativa.

Jhonny Rivera sorprende al anunciar que regalará 5 millones de pesos. (Foto Canal RCN).

La idea es que una vez la nueva versión de El Intenso se estrene en las plataformas digitales sus seguidores creen una coreografía, la suban a TikTok o Instagram, junto al hashtag #ElIntensoSala y las cinco mejores ganarán un millón de pesos cada una.

“Voy a regalar cinco millones de pesos de la siguiente manera: cinco premios de un millón a las cinco mejores parejas de salsa, a las que mejor lo bailen y lo suban con el hashtag #ElIntensoSala en TikTok en Instagram, vamos a estar viendo todos los videos”

De esta manera, el cantante invitó a todos sus seguidores a participar en la dinámica, asegurando que estará pendiente de cada uno de los videos publicados para elegir a los ganadores de los cinco premios de un millón de pesos.