Luisa Fernanda W expuso audios de Pipe Bueno tras reclamo

La influenciadora Luisa Fernanda Wreveló a sus millones de fanáticos un divertido video en el que expuso audios de su pareja, el cantante Pipe Bueno.

¿Qué audios reveló Luisa Fernanda W de Pipe Bueno?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró modelando uno de sus outfits, mostrando un video aesthetic.

Sin embargo, le agregó audios del artista de música popular en el que lo volvió a exponer, agregando detalles de cómo este siempre le pide que pasen momentos a solas.

En uno de ellos, agregó el reclamo que le hizo luego de que esta, al parecer, le rechazara una invitación a salir.

"No amor, no me jodás, siempre me haces la misma, que vamos a un restaurante, que después vamos a hacer el am*r o alguna cosa y después 'no que estoy con los niños, que me dio sueño', no me salgás con esas pues", le dice.

Asimismo, dio a conocer otro audio donde le cuenta una anécdota con su hijo menor Domenic, quien quería llevar su perrito a su cuarto.

"Pipe Bueno y sus cosas… jajajaja te amo", escribió Luisa Fernanda W en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras los audios de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde confesaron lo mucho que los hizo reír y destacaron la gran relación que tienen.

Además, indicaron que los audios de Pipe Bueno les dan mil años de vida y muchos confesaron la envidian que sienten de Luisa Fernanda W de tener una pareja como el caleño.

Por ahora, la paisa sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido sobre tips de belleza, outftis, su vida en México y su familia.

Por su parte, Pipe Bueno se encuentra en la promoción de su nueva canción "El retiro" con la que espera tener una buena acogida entre el público,- además de prepararse para los shows que tiene de fin de año en diferentes lugares en Colombia.