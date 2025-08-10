Luisa Fernanda W compartió las primeras imágenes de su cambio de look ¿Cómo luce?

Luisa Fernanda W volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras revelar que decidió someterse a un cambio de imagen radical, luego de su regreso de la Semana de la Moda, la influencer compartió con sus millones de seguidores detalles del proceso que marcó el inicio de una nueva etapa en su estilo personal.

A través de sus historias de Instagram, ha mostrado cómo vivió el cambio paso a paso, dejando ver que el resultado final promete ser impactante y muy distinto a lo que sus seguidores están acostumbrados a ver.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

¿Qué se sabe del nuevo look de Luisa Fernanda W?

Durante la jornada de transformación, la empresaria publicó una imagen en blanco y negro que rápidamente generó curiosidad y expectativa, pues en la fotografía se aprecia su cabello liso y con un tono que aparenta ser rubio, aunque sin confirmación oficial del color final.

El misterio que dejó con esta publicación provocó cientos de comentarios y reacciones, pues muchos de sus fanáticos están ansiosos por descubrir el resultado definitivo.

En una de sus intervenciones, Luisa explicó que este cambio implicó un proceso largo y exigente, ya que debió someter su cabello a una decoloración completa, y además, compartió que no enfrentó esta jornada sola, pues Pipe Bueno, la acompañó al salón de belleza, donde ambos aprovecharon para realizarse tratamientos capilares y de cuidado personal.

Artículos relacionados Karina García Así son los exclusivos zapatos de Karina García para el Stream Fighters 4: su precio impacta

¿Por qué Luisa Fernanda W decidió cambiar su imagen ahora?

Luisa Fernanda W expresó que llevaba varios años manteniendo su cabello oscura y natural, y que sentía la necesidad de renovarse para iniciar una nueva etapa tanto personal como profesional.

A Luisa Fernanda W le gusta interactuar con sus seguidores | Foto Jason Koerner / Getty Images via AFP.

Según comentó, este cambio representa una forma de atreverse, de soltar el miedo y de jugar con su imagen, algo que siempre ha disfrutado hacer a lo largo de su carrera como creadora de contenido.

La influencer también destacó que, aunque los cambios físicos pueden parecer superficiales, muchas veces reflejan transformaciones internas más profundas.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Se convertirá el nuevo look de Luisa Fernanda W en tendencia?

Cada vez que Luisa Fernanda W modifica su estilo, las redes lo convierten en tema viral, y todo apunta a que esta vez no será la excepción, pues su cambio de color podría marcar una nueva tendencia en la moda y la belleza para fin de año, especialmente entre las jóvenes que siguen de cerca sus pasos.

Luisa Fernanda W mostró parte del proceso de su transformación en sus historias de Instagram.| Foto: Canal RCN

Por ahora, ha dejado claro y es que su capacidad para reinventarse sigue siendo una de las razones por las que continúa siendo una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en Colombia.