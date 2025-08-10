Así son los exclusivos zapatos de Karina García para el Stream Fighters 4: su precio impacta

La reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, reapareció por medio de sus redes sociales con un anuncio inesperado. Y es que la creadora de contenido ya estaría ultimando detalles del outfit que lucirá durante su enfrentamiento con Karely Ruiz en el Stream Fighters 4.

¿Cuál es el outfit que lucirá Karina García en el Stream Fighters 4?

Por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García enseñó parte de su outfit para enfrentarse en el ring de boxeo contra la influenciadora mexicana, Karely Ruiz.

Karina García sorprende con sus zapatos para el Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

Un primer acercamiento a esta parte de lo que usara en este gran día son los zapatos que usará, pues recordemos que los boxeadores utilizan calzado especial para mantenerse firme en el ring.

De esta manera, manteniendo su feminidad al 100 %, Karina García optó por unas botas de boxeo de la marca Hayabusa, de diseño moderno y deportivo. El color que la creadora de contenido usaría en su outfit estaría enfocado en lila claro, blanco y beige.

¿Cuánto cuestan los zapatos que Karina García usará en Stream Fighters 4?

Ahora bien, a raíz de esta gran revelación, muchos internautas comenzaron a preguntarse cuánto podrían a llegar a costar los zapatos que Karina García usará en el ring de boxeo, llevándose una gran sorpresa.

Estos son los zapatos con los que Karina García subirá al ring del Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

Como es bien sabido, la creadora de contenido no escatima cuando se trata de lucir bien, y esta vez no fue la excepción. Los tenis que usará el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, cuando enfrente a la mexicana Karely Ruiz, cuestan poco más de un millón de pesos colombianos, un valor considerable teniendo en cuenta el deporte en el que se usan.

Por lo pronto no se conocen más detalles sobre los demás accesorios y ropa que usará en este gran día por el que ha estado entrenando durante los últimos cuatro meses.