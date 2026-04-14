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Luisa Fernanda W compartió la señal que recibió tras el fallecimiento de Legarda, su expareja

Luisa Fernanda W llamó la atención al revelar cómo el fallecimiento de Legarda cambió sus planes de vida y su rumbo personal.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luisa Fernanda W compartió la señal que recibió tras el fallecimiento de Legarda
Luisa Fernanda W reveló que el fallecimiento de Legarda cambió sus planes / (Foto del Canal RCN y AFP)

La memoria de Legarda, exparticipante de MasterChef Celebrity, sigue presente en redes sociales. En esta ocasión, fue Luisa Fernanda W quien compartió un testimonio que lo involucró.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el fallecimiento de Legarda?

En una entrevista con Candela, la creadora de contenido habló sobre lo que significó para ella la partida del artista, quien era su pareja en ese momento. Ese episodio representó uno de los momentos más complejos de su vida.

"Para mí el momento más duro de mi vida es cuando mi exnovio muere. Para mí fue muy impactante que se fuera, en primer lugar, un hombre al que amé tanto" destacó.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el fallecimiento de Legarda?
Luisa Fernanda W contó detalles sobre el fallecimiento de Legarda / (Fotos del Canal RCN)

En sus palabras, recordó a Legarda como una persona con múltiples proyectos y metas, lo que hizo que su ausencia tuviera un significado particular. Los internautas han retomado estas palabras como una forma de entender el contexto emocional que vivió en ese entonces.

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¿Cómo vivió Luisa Fernanda W el fallecimiento de Legarda?

La influencer explicó que ese proceso le dejó aprendizajes importantes relacionados con su manera de ver la vida. De acuerdo con su relato, atravesó diferentes etapas emocionales mientras enfrentaba la pérdida.

¿Cómo vivió Luisa Fernanda W el fallecimiento de Legarda?
Luisa Fernanda W revela cómo vivió el fallecimiento de Legarda / (Foto del Canal RCN)

También mencionó que esa experiencia le permitió fortalecer su capacidad de resiliencia y comprender la importancia de vivir el presente. Según sus declaraciones, aunque continuaba enfrentando procesos personales y psicológicos, entendió que debía seguir adelante.

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¿Qué señal recibió Luisa Fernanda W tras el fallecimiento de Legarda?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la referencia a una “señal” que, según contó, llegó poco tiempo después de lo ocurrido. En su testimonio, indicó que conocer a Pipe Bueno fue parte de ese momento.

Explicó que, en ese periodo, no consideraba iniciar una nueva relación, ya que su enfoque estaba en otros aspectos de su vida. Sin embargo, relató que, al conocer a Pipe, lo interpretó como una señal para tomar un rumbo diferente al que había imaginado.

De acuerdo con sus palabras, este cambio de rumbo fue una respuesta enviada por Dios como parte de un proceso personal.

"Yo iba a hacer otra cosa, pero a mí Dios me dijo: qué pena, tu destino es otro", destacó.

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